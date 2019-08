Magnet na Stínadlech, tepličtí fotbalisté se třesou na Plzeň

„Jsme si vědomi, že Plzeň má nějakou herní krizi, útlum, ale je to zavádějící. Nesmíme to podcenit, protože krize Plzně nemůže trvat dlouho. Jednou musí skončit, tak doufám, že ne u nás. Viktorka má totiž velmi zkušené mužstvo a velmi zkušeného trenéra. Tyhle krizové situace umí řešit,“ uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal ještě před pohárovým vystoupením Plzně.

Teplice - Plzeň Sledujte od 19.00 online.

Ač navzdory vítězství 2:1 v prodloužení nad Antverpami ve čtvrtek vypadla Plzeň z boje o Evropskou ligu, podala nejspíš nejlepší výkon sezony.

„Myslím, že zápas s Antverpami nám ukázal, že jsme velmi silní. Je třeba na to navázat a věřím, že se nám to povede už další ligový zápas. Věřím i v to, že jsme v kabině psychicky dostatečně silní, že se dokážeme na Teplice připravit,“ poznamenal plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš.

V ligové tabulce je Viktoria třetí s 10 body, Teplice jsou naopak třetí od konce s body čtyřmi.

„Tabulka teď vypadá opticky špatně. Bohužel nebudeme mít k dispozici Nazarova, který se zranil, zdravotní potíže trápí také Petra Mareše a Vyhnala, ale věřím, že je dáme do neděle dohromady,“ řekl na klubovém webu teplický Hejkal.

Skláři naposledy ve Zlíně prohráli 0:1 gólem ze závěru zápasu. „Musíme být koncentrovaní do poslední minuty, do posledního hvizdu rozhodčího. Takové prohry nás totiž potom obrovsky srážejí,“ cítí obránce Tomáš Vondrášek. „Proti Plzni šancí moc nebude, ale my se musíme pokusit hned tu první, nebo tu následující využít,“ velí.

Výkop nedělní partie je na Stínadlech v 19 hodin, duel jako hlavní rozhoduje Berka.