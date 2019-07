Teplice získaly před ligovou premiérou Vyhnala. Přijde i Mareš?

„Jde typologicky o útočníka, kterého jsme neměli, je to dobrý hlavičkář a dobrý hráč zády k bráně. Doufám, že nám pomůže zvětšit ofenzivní sílu a budeme dávat více branek,“ přál si na klubovém webu teplický trenér Stanislav Hejkal.

Příbram vs. Teplice Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Vyhnal je odchovancem pražské Slavie, v minulé sezoně ve Zlíně naskočil do sedmnácti ligových utkání, ve kterých vstřelil pět branek a na jednu přihrál. Celkem má ve své kariéře bilanci 41 ligových utkání, v nichž zaznamenal 7 branek a 2 asistence. Zářil především ve druhé nejvyšší soutěži, v níž si připsal 67 startů a 34 branek.

„Věřím, že se Pavel prosadí a naváže na svá poslední angažmá, kde ukazoval, že umí dávat góly. Za poslední tři sezony dal v 57 zápasech 31 branek,“ vypíchl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Ani tím posilování Teplic ještě zřejmě nekončí, podle informací Sportu klub jedná ještě s mladoboleslavským záložníkem Petrem Marešem, jenž pod Karlem Jarolímem nakoukl i do reprezentace. Během loňského podzimu ovšem laboroval se zraněním a na jaře se do hry moc nedostal. Pokud se kluby dohodnou, k Teplicím by se mohl připojit v příštím týdnu.

Sezona začíná sklářům stejně jako loni v Příbrami, zápas startuje v 17 hodin. „Příbram na domácím stadionu, to není nic lehkého. Je to nepříjemný soupeř, několikrát jsme se o tom přesvědčili, asi se tam extra vyhrávat nebude. Ale je to první zápas, může se stát cokoliv, uvidíme, jak se týmy připravily. Jedeme tam plni očekávání, rozhodně máme co napravovat. Pokusíme se tam vyhrát,“ slibuje teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Potřebu uspět ještě zvyšuje nepříznivý los sklářů, v domácí premiéře je za týden čeká mistr Slavia, pak jedou do Ostravy. I tak si dávají vysoké cíle.

„Naše dlouhodobé cíle jsou pořád stejné, dostat se do pohárů. Vím, že to někoho už může trošku iritovat, ale i v té nadcházející sezoně chceme skončit nejhůř v prostřední skupině a vybudovat si lepší pozici, to znamená skončit do sedmého osmého místa. A porvat se o Evropu líp než letos!“ velí teplický ředitel Pavel Hynek.