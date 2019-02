Teplický Žitný nasázel čtyři góly. Hejkal: Chci od něj ještě víc

„Jsem rád, že to tam padá, protože konec roku nebyl z mé strany úplně ideální. Teď se cítím psychicky líp, tak snad to vydrží,“ věřil na klubovém webu Žitný, jenž na konci podzimu vypadl ze základní sestavy Teplic. „Chci se do ní vrátit, ale je tady hodně hráčů na můj post, musím makat,“ uvědomuje si.

Kouč Stanislav Hejkal měl k Žitného výkonu i přes jeho nadstandardní střelecký počin výhrady. „Někdy hraje složitě a čekám od něj víc, vím, co umí na tréninku.“

Ani týmový výkon podle Hejkala nebyl stoprocentní. „První půle měla pohyb i nasazení, byly tam šablony, co cvičíme na tréninku. Ale druhá půle se dohrávala, nefungovala nám levá strana, není tam chemie. To ještě musíme najít.“

V sobotu Teplice vyzvou Varnsdorf, který v posledním zápase skupiny Tipsport ligy ve středu podlehl Chrudimi 1:2.