Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

„Lidi můžou být kritičtí, že nejsme nebezpeční do ofenzivy, ale pro nás je zatím důležité, že aktuálně branky nedostáváme,“ řekl teplický trenér Zdenko Frťala.
Jeho svěřenci nevyhráli už poosmé v řadě a zůstali předposlední, Pardubice jsou jako jediné bez vítězství a uzavírají ligový peloton.
Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl
„Naše ofenziva a kreativita byla minimální,“ vyčítal Frťala po zápase, který postrádal atraktivitu. „Když něco neudělá Johny, není už nikdo schopný dát kvalitní centr nebo zakončení,“ zmínil Nigerijce Autu, diblíka se šikovnýma nohama i rukama, jehož dlouhé auty létaly až do vápna soupeře. „On už jich tady naházel plno, ale ne každý aut musí být dlouhý. My z nich bránu neohrozili. I v tom musíme být kreativní. Je to banální situace, ale ukazuje, že strašně moc chceme.“
Herně je to i proto spíš křeč. Teplice nedostaly góly s Pardubicemi, v Olomouci, v dohrávaných 65 minutách v Ostravě a poločas s Mladou Boleslaví. Ale ještě o chvíli déle čekají na vstřelený gól ze hry, v Ostravě skóroval Bílek z penalty.
„Nadstavba je aktuálně náš velký problém. Můžou nastat i systémové změny, ale také změny v sestavě,“ avizuje Frťala. „V ofenzivní fázi nemáme odvahu, kvalitu, svedeme spoustu soubojů uprostřed hřiště, ale pak chybí fáze zklidnění na přihrávku. Jestli to je přemotivovaností nebo kvalitou soupeře, že nám nedává prostor... To jsou takové alibistické věci,“ dumal Frťala po třetí remíze v řadě. „Vůbec si nemyslím, že Pardubice jsou nejslabší tým ligy, ani náhodou. Investovaly hodně desítek milionů do přestupů, kvalita se ukáže, sehranost je otázka času.“
Výčet teplických pozitiv poslední doby je tak krátký, že by se vešel na papír velikosti taháku, ale pevnější defenziva k nim patří. I díky Denisi Halinskému, šéfovi obrany, či Litevci Nojusi Audinisovi, který se nenápadně uhnízdil v základní sestavě.
„V zimě Halimu končí hostování, může se stát, že tým opustí, ale na to teď nemyslíme. Jeho výkonnost stoupá, někdy si na sebe bere až moc. I v rozehrávce. Říkám mu, že má řídit obranu, nemusí dávat finální přihrávky. U něj to je někdy sebebičování, že mu některé věci nevyjdou, ale myslím, že znovu chytil formu,“ chválil ho Frťala.
Audinise taky: „Pořád bude stoper, ale svoji roli na kraji obrany zvládá dobře. Potřebujeme dostat do hry vyšší hráče. Jediné, co mu vytýkám, je komunikace. Na to, jaký je chlapák, z něj těžko dostanete slovo, ale i to je součást výkonu. Jde z něj strach výškou a fyzičnem.“
Strach z Teplic v ofenzivě teď však nejde, snad už v sobotu na Dukle. „Pro hráče je to ubíjející, jsou smutní, zklamaní. Snaha a zarputilost tam je, kvalita chybí.“