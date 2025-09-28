Chance Liga 2025/2026

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Petr Bílek
  17:38
Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům. Výsledek nepřekvapí – 0:0 a žádný posun na dně tabulky.
Teplický kouč Zdenko Frťala v utkání s Pardubicemi.

Teplický kouč Zdenko Frťala v utkání s Pardubicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...
Pardubický záložník Robi Saarma (vpravo) se snaží ubránit Johna Autu z Teplic.
Teplický křídelník John Auta po zahozené šanci
Vlevo Vincent Mahuta z Pardubic, vpravo Vytis Audinis (ve žlutém) z Teplic.
8 fotografií

„Lidi můžou být kritičtí, že nejsme nebezpeční do ofenzivy, ale pro nás je zatím důležité, že aktuálně branky nedostáváme,“ řekl teplický trenér Zdenko Frťala.

Jeho svěřenci nevyhráli už poosmé v řadě a zůstali předposlední, Pardubice jsou jako jediné bez vítězství a uzavírají ligový peloton.

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

„Naše ofenziva a kreativita byla minimální,“ vyčítal Frťala po zápase, který postrádal atraktivitu. „Když něco neudělá Johny, není už nikdo schopný dát kvalitní centr nebo zakončení,“ zmínil Nigerijce Autu, diblíka se šikovnýma nohama i rukama, jehož dlouhé auty létaly až do vápna soupeře. „On už jich tady naházel plno, ale ne každý aut musí být dlouhý. My z nich bránu neohrozili. I v tom musíme být kreativní. Je to banální situace, ale ukazuje, že strašně moc chceme.“

Herně je to i proto spíš křeč. Teplice nedostaly góly s Pardubicemi, v Olomouci, v dohrávaných 65 minutách v Ostravě a poločas s Mladou Boleslaví. Ale ještě o chvíli déle čekají na vstřelený gól ze hry, v Ostravě skóroval Bílek z penalty.

Zleva Robert Jukl z Teplic a Vojtěch Patrák z Pardubic.

„Nadstavba je aktuálně náš velký problém. Můžou nastat i systémové změny, ale také změny v sestavě,“ avizuje Frťala. „V ofenzivní fázi nemáme odvahu, kvalitu, svedeme spoustu soubojů uprostřed hřiště, ale pak chybí fáze zklidnění na přihrávku. Jestli to je přemotivovaností nebo kvalitou soupeře, že nám nedává prostor... To jsou takové alibistické věci,“ dumal Frťala po třetí remíze v řadě. „Vůbec si nemyslím, že Pardubice jsou nejslabší tým ligy, ani náhodou. Investovaly hodně desítek milionů do přestupů, kvalita se ukáže, sehranost je otázka času.“

Výčet teplických pozitiv poslední doby je tak krátký, že by se vešel na papír velikosti taháku, ale pevnější defenziva k nim patří. I díky Denisi Halinskému, šéfovi obrany, či Litevci Nojusi Audinisovi, který se nenápadně uhnízdil v základní sestavě.

Teplický Benjamin Nyarko (vlevo) zahazuje velkou šanci a míjí branku pardubického Jáchyma Šeráka.

„V zimě Halimu končí hostování, může se stát, že tým opustí, ale na to teď nemyslíme. Jeho výkonnost stoupá, někdy si na sebe bere až moc. I v rozehrávce. Říkám mu, že má řídit obranu, nemusí dávat finální přihrávky. U něj to je někdy sebebičování, že mu některé věci nevyjdou, ale myslím, že znovu chytil formu,“ chválil ho Frťala.

Audinise taky: „Pořád bude stoper, ale svoji roli na kraji obrany zvládá dobře. Potřebujeme dostat do hry vyšší hráče. Jediné, co mu vytýkám, je komunikace. Na to, jaký je chlapák, z něj těžko dostanete slovo, ale i to je součást výkonu. Jde z něj strach výškou a fyzičnem.“

Strach z Teplic v ofenzivě teď však nejde, snad už v sobotu na Dukle. „Pro hráče je to ubíjející, jsou smutní, zklamaní. Snaha a zarputilost tam je, kvalita chybí.“

