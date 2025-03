Jsem jako zbitý pes. Střihavka o jarním hororu Pardubic: Chuť bojovat mám

Cítíte, že je vaše pozice ohrožená?

Nikdy bych neodpověděl, že nemám chuť bojovat. Je to největší challenge, které se postavím tváří v tvář. Čelem. Otázka o ohrožené pozici není pro mě, ale na místě je. Nejsem naivní, nedáváme góly, dostáváme je.

Jak prožíváte černé období?

Působí to na mě šíleně, štve mě to, trápí. Hodně. Prohrát pětkrát za sebou, to nejsou standardní momenty v profesionálním sportu. Pořád ale věřím, ne že bych se vzdával. Jen těsně po utkání se přes to nedá jen tak přenést a jít dál. Musím si prožít další prohru a najít s kluky a trenéry nějaký recept, který nám může pomoct. Je to frustrující, ale jsou daleko horší věci, tohle se dá překonat. Musíme tomu věřit.

Jste smířený s baráží?

Chci se oprostit od toho, jestli budeme někoho dohánět. Strašně bych si přál, abychom předváděli výkony, na které máme. Nemůžeme se dostat do toho, čím jsme se prezentovali na podzim. Chci vyhrávat každý zápas, dělat radost fanouškům. To se nám teď nedaří. Třeba se budeme za čtrnáct dnů věnovat tomu, že nás čeká baráž. Teď říkám, že nás čeká play off, a když se nám povede něco urvat, můžeme koukat dál. Zatím to tak nevypadá.

Bilance pardubických trenérů v letošní lize Jiří Saňák: 12 zápasů, 2 výhry, 1 remíza, 9 porážek – 7 bodů. David Střihavka: 12 zápasů, 1 výhra, 5 remíz, 6 porážek – 8 bodů.

Při minulé porážce s Mladou Boleslaví kotel opustil svá místa a nechal na nich transparent „Chceme změny“. Vy jste fanoušky pozval do šatny, došlo k tomu?

Nakonec ne. Dali nám jasně najevo, že se jim situace nelíbí. Řešili jsme všechno přes mediální oddělení, do kabiny za námi nešli, přímo jsme v týdnu už nekomunikovali. Na kritiku mají právo, nacházíme se ve složité situaci. Jsme rádi za podporu, kterou nám v Teplicích dali.

Tentokrát vytáhli transparent „Jsme tu s vámi“.

Chci jim poděkovat, že přijeli v menším počtu a na konci zápasu nás podpořili. To je pro nás nejvíc v těžké situaci. Spousta lidí nás bude kritizovat. A oprávněně. Tito skalní fanoušci viděli, že kluci nechali na hřišti všechno. Podpořili nás, že to zlomíme.

Ale jak, když nedáváte góly? Na jaře jste nevstřelili ani jeden.

Stále hledáme složení útoku, zkoušíme, není to ideální. Potřebovali bychom trefit vršek, ale někdo vždycky vypadne. Filip Šancl dnes ukázal, že se o něj můžeme jako trenéři opřít, přinesl odvahu, zodpovědnost, snažil se udržet míč. Musíme se do hráčů trefit, ale je to těžké, kluci ty statistiky nemají. Když vybíráte z hráčů, co mají jeden gól, žádný, dva, je to složité. Synergie, vazby a součinnost tam nevidím, to mě štve nejvíc. Na tomhle mám založený fotbal od doby, co jsem začal trénovat, vždycky to fungovalo. Že se nedostáváme do šancí, to mě štve. Na tom musíme pracovat.

Marzuq Yahaya z Pardubic se pokouší projít mezi teplickými Jaroslavem Harušťákem a Daliborem Večerkou.

Do branky jste poslal Stejskala místo Vorla. Proč?

Když je Vorel v bráně, cítím se jako trenér bezpečně. Bohužel se svezl s výsledky a my chtěli dát týmu impulz. Stejskal si na šanci počkal, zvládl to dobře. Bohužel se zatím nemůžeme odpíchnout od urvaného, šťastného bodu jako na Bohemce, když jsme k týmu nastupovali.

Co k němu chybělo v Teplicích? Poprvé jste branku trefili až v samém závěru.

Chtěli jsme se odpíchnout od poctivé defenzivy, hráli jsme v kompaktním bloku, zatímco dříve jsme předváděli nátlakový fotbal. Teplice se na nás začaly na sílu dostávat, daly krásný gól, nedokážeme dohrát poločas s nulou. Nikdo na sebe nevezme zodpovědnost, je to upracované, nedivím se. Ve druhé půli nás hlavičkou potrestal nejmenší hráč na hřišti. Snažím se vypíchnout dobré věci, což bylo, že jsme šli na krev, i když to v této konstelaci není vidět. Třeba právě Šancl ukázal, že by mohl být světýlko, výkon týmu rozsvítil.