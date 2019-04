Teplický fotbalový horor: 12 minut, tři góly. Šílené, nechápe brankář

„Začátek byl šílený,“ nechápal teplický brankář Tomáš Grigar.

Šílený z pohledu sklářů, bezmála 11 tisíc fanoušků Baníku se náramně bavilo. Všechny góly padly do půlhodiny, to byla pořádná střelnice: 14. Kuzmanovič 1:0, 22. Kuzmanovič 2:0, 24. Hora 2:1, 26. Diop 3:1.

„Klíčové bylo, že jsme hned po našem kontaktním gólu dostali další. Uhrát poločas 2:1, mohli jsme se z toho oklepat a vletět do druhého jinak,“ přemítal Grigar.

První dvě Kuzmanovičovy trefy měly stejného jmenovatele, zbytečné teplické ztráty ve středu hřiště. „Domácí nás porazili zbraní, jakou jsme chtěli mít my. Zisk míče ve středu pole a rychlý protiútok,“ posteskl si kouč Stanislav Hejkal.

První tři střely, tři góly v rozmezí 12 minut. Výtečná produktivita Baníku stála za tím, že po pěti zápasech v lize vyhrál. „Darovali jsme jim to sami. Udělali jsme chyby, oni šli do brejků a potrestali nás,“ želel Grigar. „Při prvním gólu jsem míč přes hráče neviděl, trefil mě do boku a odrazil se do brány. Pak Kuzmanovič na měl běžel sám, při třetí brance jsme nezvládli centr.“

V úterý skláři doma podusili Spartu, v úžasném pohárovém čtvrtfinále ztroskotali až v penaltovém rozstřelu.

„Ale porážku v Ostravě bych na to, že jsme v nohách měli prodloužení, nesváděl. Domácí měli totéž. Prostě jsme byli špatně nastavení v hlavách,“ myslel si Hejkal.

„Před utkáním nám řekl Kučera, že má problémy s lýtkem, tudíž chtěli posílit střed hřiště, dali jsme tam Ljevakoviče se Soungolem. A tímto krokem, který jsem udělal, jsme zápas prohráli. Měli jsme ztráty ve středu pole,“ zopakoval.

Teplice jsou desáté, od šesté Mladé Boleslavi je dělí tři body. V pátek na Stínadla dorazí zachraňující se Bohemians 1905.