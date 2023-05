Teplice i po krachu slaví, v lize je možná posílí Lüftner

„Hořkosladká úleva. Na druhou stranu jsme před třemi měsíci byli poslední a musíme si přiznat, že to bylo těžké období. Nakonec jsme z toho vyklouzli,“ oddechl si teplický kapitán Daniel Trubač. „V menším klubu, jako jsou FK Teplice, se úspěch nerodí jednoduše. Cesta, jakou šlo třeba Slovácko, tu je. Doufám, že příští rok bude lepší.“

Obrovskou úlevu cítil i kouč Zdenko Frťala, který v průběhu jara vystřídal Jiřího Jarošíka. „Jsme rádi, že kluci pochopili naši představu, jak by měli přistupovat k určitým věcem. Byli za to odměněni výsledky i záchranou,“ řekl trenér.

Pro příští sezonu ví, kde jeho celek tlačí bota. „Základní parametr, to znamená agresivita a týmový výkon, už do DNA kluci dostali. Ale většinou, když jsme vedli o gól, jsme ztráceli herní jistotu a klid,“ cítil Frťala. „To jsme i v Ostravě ukázali ve spoustě situací, kdy jsme po zisku míče lehce ztráceli. Částečně jsou naše problémy způsobené i psychikou, ale věříme, že když se rozhodneme pro určité typy hráčů, které máme v povědomí, tak přinesou do naší hry větší kvalitu.“

Severočeši na půdě Baníku těžko odolávali tlaku domácích. Po přestávce skórovali v rozmezí čtyř minut Almási s Plavšičem, oběma VAR sebral ještě po gólu. V poslední minutě snížil z penalty Trubač.

„Záchranu asi trošku oslavíme, ale na druhou stranu máme před sebou ještě dva zápasy a nechceme ligu dehonestovat,“ podotkl Trubač. „Víme, že tři týmy ještě o něco hrají, my taky budeme bojovat.“

Ve středu v sedm večer se na Stínadlech ukáže ohrožené Brno, ligovou tečku udělají skláři nedělní partií zachráněných v Jablonci. „Situace tři měsíce zpátky byla pro nás nepříznivá, nakonec jsme z toho vybruslili. Impulz určitě přinesl nástup trenéra Frťaly,“ mínil Trubač.

Ligu už mají Teplice jistou, první posila pro nový ročník se také rýsuje. Mohl by se jí stát stoper Michael Lüftner. Mistr české ligy se Slavií v neděli nastoupil za béčko sklářů ve třetí lize proti Benešovu. „Absolvuje u nás zápasovou praxi, aby se po zranění dostal do bývalé formy, proto jsme ho zaregistrovali,“ sdělil teplický ředitel Rudolf Řepka.

Vysoký 29letý obránce získal nejen český titul, ale i dánský s FC Kodaň a kyperský s Omonií Nikósie. Od roku 2021 působil v maďarském Fehérváru, kde se loni v létě domluvil na konci smlouvy. Od té doby je bez angažmá. „Bavíme se o spolupráci na následující sezonu, ale teď mu jako našemu odchovanci chceme pomoct, aby se rozehrál.“