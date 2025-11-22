ONLINE: Teplice - Baník Ostrava 0:0, získá kouč Galásek konečně první body?

Baník dosud z patnácti zápasů získal jen deset bodů. Po příchodu nového kouče Tomáše Galáska prohrál čtyřikrát za sebou, ale aspoň zvedá herně.
Tepličtí jsou povzbuzeni remízou na Spartě, kde ještě čtvrt hodiny před koncem vedli. Poslední výhru v lize si připsali na začátku října na Dukle.
Vzájemný souboj Teplic a Baníku z letošní sezony se hrál nadvakrát, v létě ho přerušilo nepříznivé počasí, zbývajících 65 minut se dohrávalo o dva měsíce později a Teplice v nich srovnaly na konečných 1:1.
M. Trmal - D. Halinský, L. Takács, D. Večerka - M. Radosta, L. Mareček, D. Mareček, M. Bílek, M. Riznič - J. Auta, M. Pulkrab
J. Jakubko, L. Krejčí, J. Fortelný, R. Jukl, J. Emmer, N. Audinis, B. Nyarko, M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Kozák
Š. Drozd, J. Pira, D. Lischka, V. Budinský, T. Zlatohlávek, C. Frýdek, M. Kohút, A. Munksgaard, D. Owusu, M. Rusnák, C. Tiéhi
6. L. Mareček