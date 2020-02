Marečku, podejte si soupeře! Teplice chtějí k výšinám

„Lukáš byl mojí vysněnou posilou, pracovalo se na tom dlouho. Jsem moc rád, jak se sžil s mužstvem, ve výkonech celého týmu to je znát,“ pochvaluje si kouč před domácím zápasem se Sigmou, který vypukne dnes ve 14.30.

Mareček asi nebude nikomu podávat pero, ovšem má si podávat teplické soupeře. Nebo aspoň k tomu výrazně přispět. Bývalý hráč Brna, Sparty, Anderlechtu či Heerenveenu je třetí top posilou sklářů za dvě přestupová okna po navrátilci z Polska Jakubu Marešovi a dalším útočníkovi Jakubu Řezníčkovi, jenž s Marečkem působil v Lokerenu.

Teplice - Olomouc Sledujte od 14.30 hodin online.

„Jsme moc rádi, že se nám během roku povedlo přivést do týmu už třetí velkou osobnost, nyní je na čase začít stoupat tabulkou výše,“ řekl sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek poté, co brzy třicetiletý rodák z Ivančic podepsal na Stínadlech smlouvu na 2,5 roku.

V generálce proti Žižkovu naskočil defenzivní univerzál ve středu zálohy, odehrál celý vítězný zápas. Po úspěchu prahne i dnes. „Věřím, že pro nás jaro začne výhrou, uděláme pro to všechno,“ slíbil Mareček fanouškům v klubové televizi. Do týmu zapadl bez potíží: „Vesměs všechny jsem znal, kluci jsou dobří, kabina a atmosféra taky.“

Hned první jarní bitva má punc extra důležitosti. Skláři jsou jedenáctí čili mezi záchranáři, Sigma o dva body nad nimi desátá, už ve skupině o Evropskou ligu. „Přál bych si, aby přišlo co nejvíc fanoušků, i když počasí asi nebude ideální. Je to pro nás zápas o šest bodů, podpora by se nám moc hodila,“ burcuje trenér Hejkal.

Na podzim skláři v Olomouci ztroskotali 0:2 po brankách Plška a Hály a proti Sigmě jí to nejde, sedmkrát v řadě ji v lize neporazili, z toho pětkrát prohráli. „Jak na ni? V hlavě něco mám, Sigmu jsem sledoval jak při utkáních v Turecku, tak její výkon v generálce s Karvinou. Musím říct, že to je velmi silné kombinační mužstvo a k zápasu vzhlížím s velkou pokorou,“ prohlásil Hejkal o Olomouci, která je s 10 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy.

Zimní příprava 2020 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

Teplice se poslední týden připravovaly v Blšanech, aby neponičily svůj už tak nepříliš dobrý trávník. „Bylo to lepší než trénovat na umělce, protože podle mého názoru je prostě umělá tráva jiný sport.“

Z Olomouce v zimě odešli Plšek, Texl a Zima, nastoupil Juliš ze Sparty a do kádru se po urovnání sporu s koučem Látalem vrátil Pilař. „Venca zapadl bez větších problémů. Není nějak odstrčený. Funguje jako každý jiný hráč v týmu,“ uvedl na klubovém webu olomoucký zástupce kapitána David Houska.

Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

Teplice pustily Španěla Royu, do Příbrami Jindráčka, Hora se přesunul do Rigy a Jeřábek do béčka, protože neprodloužil smlouvu. Do dnešní premiéry, kterou jako hlavní rozhoduje Zbyněk Proske, nezasáhne za čtyři žluté karty potrestaný Nazarov.

„Jsou tam dva otazníčky, možná tři. Jeden systémový a ty další závisí na zdravotním stavu Vyhnala, Řezníčka a Kučery. Podle toho se poté rozhodnu pro systém a sestavu,“ prozradil Hejkal. Sigma postrádá zraněného Nešpora.