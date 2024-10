Nepůsobíme trapně, ale stahuje nás křeč, tvrdí teplický Harušťák

„Tady není ani jeden člověk, kterému by to bylo jedno. Od paní, co nám tady uklízí, až po šéfy. Všichni tím žijeme,“ ubezpečil obránce či záložník Jaroslav Harušťák. „Možná to je nějaká křeč, která nás stáhla dolů. Chceme až moc.“

O víkendu skláři mohli černou domácí sérii bez vítězství ukončit, s nováčkem Duklou však remizovali 1:1, ačkoli po první půli vedli. V ní vsadili na systém se čtyřmi obránci a své hosty mačkali.

„Už jsme potřebovali něco změnit, čtyři vzadu jsme postavili již v poháru v Milíně. Stejně jako v Pardubicích jsme dobývali obranu soupeře,“ vysvětlil trenér Zdenko Frťala. „Proti Dukle jsme měli nadstandardní první poločas, ale pak nás přehrávala, takže jsme šli zpátky na rozestavení 3-5-2.“

Loňský boj o pohárovou Evropu vypadá už jen jako fata morgána, žluto-modří jsou prozatím zpátky na nelichotivých pozicích, které v posledních letech okupovali.

„Až na jednu výjimku s Karvinou jsme neměli zápas, kdy bychom vyloženě propadli, že bychom působili na hřišti trapně,“ tvrdil Harušťák. „Spíš je to o tom chytnout se nějakým gólem, který nebude nejhezčí, co padne v lize. Myslel jsem, že to bude penalta v Pardubicích, snad to vyjde příště. I bod s Duklou je důležitý, neprohráli jsme. Měli jsme na něj i v Hradci Králové a Olomouci, pak by naše postavení v tabulce vypadalo jinak. I nálada.“

Vítězství v Pardubicích i remíza s Duklou můžou skláře nabudit, oba jsou přímými konkurenty ve spodním patře ligové tabulky. Z marodky se nejspíš vrátí Švanda s Labíkem, zato Knapík a Takács ne.

Jaroslav Harušťák (vpravo) a Tadeáš Vachoušek na teplickém tréninku

„Je spousta věcí, které lze zlepšit. Je to o každodenní práci. Učíme se a chceme, aby hráči neztráceli víru a věřili ve své kvality,“ apeloval Frťala. „Během reprezentační pauzy je čas, abychom je znovu resetovali.“

Návodem může být i výkon proti Dukle po vyloučení Radosty. „Když jsme hráli o deseti, najednou kluci síly našli, byli jsme živější. Je to hlavně o hlavách. Vidím, že v domácím prostředí jsme hrozně křečovití, svázaní. Někdo musí hru zklidnit,“ nadhodil Frťala. Povede se to už v neděli 20. října na Slovácku?