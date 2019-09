Kropte hřiště, ať je fotbal rychlý a svižnější, vybízejí i Teplice

„Trávník byl suchý,“ mračil se po remíze 1:1 teplický trenér Stanislav Hejkal. „Jestli mají domácí problémy s vodou, se závlahou, nevím. Jestli pokropili, nebo ne… oni hrají jednoduchý fotbal, sklepnout a hned nahoru, myslím, že i jim by vyhovovalo mokré hřiště, aby balon klouzal. Na druhou stranu se na to vymlouvat nebudu, pro obě mužstva to bylo stejné.“

Vyrovnání domácího Šašinky přičítal brankář sklářů Tomáš Grigar i terénu bez kapky vody, stejně tak Marešův teplický gól podle něj ovlivnilo nepokropené hřiště.

„Velkou roli dneska hrálo, že byl trávník suchý. Vliv to mělo i při našem gólu, brankáři Trmalovi to neskočilo,“ líčil Grigar pro klubový web. „Při inkasované brance jsem to chtěl ustát, to se povedlo, on zavřel oči a trefil to. Míč mi šel kolem nohy, nestačil jsem rychleji levou nohou zareagovat.“

Martin Svědík, trenér Slovácka, tvrdil: „Zpočátku hřiště suché nebylo. Ani já se na to vymlouvat nebudu, na výsledek to vliv nemělo.“

Teplický kouč Hejkal je pro, aby se před zápasem trávník zavlažil. „Běžte se zeptat Bořka Dočkala, ten by na suchém hřišti radši skončil s fotbalem,“ řekl bývalý sparťanský asistent a skaut o momentálně zraněném sparťanovi. „Trávník má být mokrý, protože balon dostane úplně jiný šum, jede rychle, má dobrý odskok, nedře to. Hra se okamžitě zrychlí, tak to prostě je. My v Teplicích kropíme.“

Gólman Grigar přikývl: „Všude ve světě se to dělá. Hra je rychlejší, svižnější, míč jezdí, nezadrhává se. Takhle zakopáváte o balon.“

Dlouhodobým kritikem suchých trávníků je kouč Hašek z Bohemians. Už loni řekl, že by se v 1. lize mělo zavést nařízení, aby se povrch před zápasem řádně pokropil. „Jestli chceme hrát rychlý fotbal, pojďme udělat rychlé hřiště.“ Po nedávné remíze 0:0 v Karviné to zopakoval.