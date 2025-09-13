Chance Liga 2025/2026

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Petr Bílek
  21:17
Sedm zápasů, jen tři body. Zase. Fotbalové Teplice po roce prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec ne,“ bojovně oznámil po páté porážce v řadě. Skláři v sobotu nezvládli domácí přestřelku s Mladou Boleslaví a po porážce 2:3 jsou dál přikrčení v ligovém suterénu.
Teplický trenér Zdenko Frťala v utkání s Mladou Boleslaví

Teplický trenér Zdenko Frťala v utkání s Mladou Boleslaví | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi.
Teplický Jan Fortelný v utkání s Mladou Boleslaví
Teplický John Auta (vpravo) v utkání s Mladou Boleslaví
Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.
16 fotografií

Avizoval jste, že boj o záchranu by měl s příchodem nového majitele skončit. Proč je to tady zase?
My jsme v přestupovém období přivedli nějaké hráče, od léta jich deset odešlo, deset přišlo. A za týden se to nezmění, to ani náhodou. Porážky nás samozřejmě sráží víc a víc. Že někteří hráči nemají formu, je prostě holý fakt.

Zvažujete jako loni svůj odchod?
Teď nás čekají dva venkovní zápasy, buď se zvedneme a něco se změní, anebo se budeme v močálu plácat dál. Nemám myšlenky to položit, končit, to vůbec ne.

Jak koušete černou sérii?
Těžce. Nejsou to příjemné věci, ale musíme krok za krokem do hráčů neustále vlévat optimismus. Ale bez toho, aniž by podstoupili souboj, aniž by zasprintovali, aniž by se někdy rychleji rozhodovali, se nikam nepohneme. Některé situace prováháme, podceníme. Ve druhém poločase jsme se snažili dostat naše fantastické diváky do varu, ale centry jsme kopali do soupeřů.

Ve středu zálohy s Trubačem nastoupili Fortelný s Danielem Marečkem, dvě posily. Moc se do hry nedostali, proč?
Představoval jsem si, že budou naší hře dávat v ofenzivě kvalitu, to se nestalo. Nepovedlo se nám to. Dělali špatná rozhodnutí. Forty neodehrál v Jablonci moc minut, chtěl být střídaný, to se dalo pochopit. Marec se potřebuje sehrát, to mu dělalo víc problémů. Ale nebylo to jen o nich, jsme jeden tým. Málokdy to říkám, ale přísnější parametry snesli jen Auta, který odvedl výborný výkon, Pulkrab, který se rval, a částečně Halinský. Což je málo, abychom mohli být úspěšní.

Dvakrát jste vedli o gól, ani to vám nepomohlo. Chybí tedy sebevědomí?
Abychom vedli tři nebo čtyři nula, na to zatím nemáme kvality. Místo abychom byli pevnější ve středním bloku, děláme chyby. Jdeme do toho měkce, prohráváme klíčové souboje a soupeř nás trestá. Věděli jsme, že Bolka dominovala na míči i s jinými soupeři, že její hra má vysoké parametry, aniž by tam měla hvězdu. Věří si. Tohle nám chybí.

A co ještě?
Třeba hra v křídelních prostorech. Kluci můžou jít jeden na jednoho, rychlostně jsou na tom nadstandardně, ale mají strach. Alibisticky hrají dozadu. To je rozdíl. Nejsme přímočaří, nechceme míče za obranu. Anebo kdybychom měli míč pod kontrolou, můžeme si odpočinout. Když ho neudržíme, ubývá sil. Dostat tři góly za poločas je hodně, to nemůžeme pomýšlet, že získáte sebevědomí, které by zklidnilo a zkvalitnilo vaši hru.

Teplice - Ml. Boleslav 2:3, hosté otočili ještě do přestávky. Dvakrát slavil Vojta

Ve středu dohráváte zápas v Ostravě, kvůli lijáku za stavu 0:1 přerušený. Jaké je už v autobuse prohrávat?
Tohle jsem zažil před dvaceti třiceti lety, když jsme jezdívali na Spartu nebo Slavii. Říkalo se, že u Devíti křížů prohráváme dva tři nula. To říkám jen na odlehčení. Třeba koncentrace a věci, které z toho vyplývají, budou líp nastavené. Musíme dodržet pravidla ohledně sestavy, takže bude diametrálně odlišná než proti Mladé Boleslavi. Ostrava doma prohrála, bude to chtít zvládnout, my jsme v pozici, že můžeme překvapit.

Jak tedy může vypadat sestava?
Je pravidlo, že hráč, který nastoupil v základní sestavě, nemůže být na lavici. Od toho se bude startovní jedenáctka odvíjet. Nové posily hrát nesmí, Baník nemá Riga ani Šína. Bude mít víc změn oproti původnímu utkání než my. Celý český fotbal tohle nikdy nezažil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

7. kolo

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
4. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
13. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se...

13. září 2025  13:02,  aktualizováno  21:26

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Sedm zápasů, jen tři body. Zase. Fotbalové Teplice po roce prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec...

13. září 2025  21:17

Krejčí při debutu v Premier League padl, Souček viděl červenou kartu za ostrý faul

Aktualizujeme

Zvládl celý zápas, nakonec ale Ladislav Krejčí při premiéře za Wolverhampton prohrál v Newcastlu 0:1. Hlavičkou rozhodl německý útočník Nick Woltemade a hosté padli počtvrté v řadě. Další český...

13. září 2025  20:45,  aktualizováno  20:49

Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který...

13. září 2025  19:26,  aktualizováno  20:48

Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka

Během deseti minut přišel trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka v Plzni o dva vyloučené hráče. V 58. minutě stoper Sylla zatáhl unikajícího Adua a dostal rovnou červenou kartu. A zanedlouho...

13. září 2025  20:25

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

Jak na obměněný Baník? Ten stroj nakopneme, věří Hapal. Nováčky pochválil

Byl to zmar. Obrovský zmar. Fotbalistům ostravského Baníku první duel po výměně tří klíčových hráčů nevyšel. V osmém kole první ligy doma podlehli Liberci 0:2 a jsou na spodu tabulky. „Věřím, že se...

13. září 2025  19:51

Zlín - Dukla 1:1, další bod pro domácí uhájil Černín z penalty

Znovu bodovali a dál se drží v elitní šestce. Zlínští fotbalisté remizovali 1:1 s pražskou Duklou díky trefě Černína z penalty a doma zatím neprohráli. Hosté vedli zásluhou Šehoviče, nakonec získali...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:33

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

13. září 2025  17:31

Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti

Střet dvou pohárových zástupců v 8. kole Chance Ligy vyzněl lépe pro plzeňské fotbalisty, kteří doma porazili Olomouc 1:0 a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Jedinou branku dal ve 30....

13. září 2025  17:23

Teplice - Ml. Boleslav 2:3, hosté otočili ještě do přestávky. Dvakrát slavil Vojta

Tepličtí fotbalisté nadále strádají. Ve čtvrtém kole Chance Ligy doma padli 2:3 s Mladou Boleslaví a prohráli popáté v řadě. Hosté se odlepili od spodních příček tabulky a připsali si druhé vítězství...

13. září 2025  16:59,  aktualizováno  17:16

Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem

Fotbalisté Leverkusenu při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazili v předehrávce 3. kola bundesligy Frankfurt 3:1, přestože dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick...

12. září 2025  23:10

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.