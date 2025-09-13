Avizoval jste, že boj o záchranu by měl s příchodem nového majitele skončit. Proč je to tady zase?
My jsme v přestupovém období přivedli nějaké hráče, od léta jich deset odešlo, deset přišlo. A za týden se to nezmění, to ani náhodou. Porážky nás samozřejmě sráží víc a víc. Že někteří hráči nemají formu, je prostě holý fakt.
Zvažujete jako loni svůj odchod?
Teď nás čekají dva venkovní zápasy, buď se zvedneme a něco se změní, anebo se budeme v močálu plácat dál. Nemám myšlenky to položit, končit, to vůbec ne.
Jak koušete černou sérii?
Těžce. Nejsou to příjemné věci, ale musíme krok za krokem do hráčů neustále vlévat optimismus. Ale bez toho, aniž by podstoupili souboj, aniž by zasprintovali, aniž by se někdy rychleji rozhodovali, se nikam nepohneme. Některé situace prováháme, podceníme. Ve druhém poločase jsme se snažili dostat naše fantastické diváky do varu, ale centry jsme kopali do soupeřů.
Ve středu zálohy s Trubačem nastoupili Fortelný s Danielem Marečkem, dvě posily. Moc se do hry nedostali, proč?
Představoval jsem si, že budou naší hře dávat v ofenzivě kvalitu, to se nestalo. Nepovedlo se nám to. Dělali špatná rozhodnutí. Forty neodehrál v Jablonci moc minut, chtěl být střídaný, to se dalo pochopit. Marec se potřebuje sehrát, to mu dělalo víc problémů. Ale nebylo to jen o nich, jsme jeden tým. Málokdy to říkám, ale přísnější parametry snesli jen Auta, který odvedl výborný výkon, Pulkrab, který se rval, a částečně Halinský. Což je málo, abychom mohli být úspěšní.
Dvakrát jste vedli o gól, ani to vám nepomohlo. Chybí tedy sebevědomí?
Abychom vedli tři nebo čtyři nula, na to zatím nemáme kvality. Místo abychom byli pevnější ve středním bloku, děláme chyby. Jdeme do toho měkce, prohráváme klíčové souboje a soupeř nás trestá. Věděli jsme, že Bolka dominovala na míči i s jinými soupeři, že její hra má vysoké parametry, aniž by tam měla hvězdu. Věří si. Tohle nám chybí.
A co ještě?
Třeba hra v křídelních prostorech. Kluci můžou jít jeden na jednoho, rychlostně jsou na tom nadstandardně, ale mají strach. Alibisticky hrají dozadu. To je rozdíl. Nejsme přímočaří, nechceme míče za obranu. Anebo kdybychom měli míč pod kontrolou, můžeme si odpočinout. Když ho neudržíme, ubývá sil. Dostat tři góly za poločas je hodně, to nemůžeme pomýšlet, že získáte sebevědomí, které by zklidnilo a zkvalitnilo vaši hru.
Teplice - Ml. Boleslav 2:3, hosté otočili ještě do přestávky. Dvakrát slavil Vojta
Ve středu dohráváte zápas v Ostravě, kvůli lijáku za stavu 0:1 přerušený. Jaké je už v autobuse prohrávat?
Tohle jsem zažil před dvaceti třiceti lety, když jsme jezdívali na Spartu nebo Slavii. Říkalo se, že u Devíti křížů prohráváme dva tři nula. To říkám jen na odlehčení. Třeba koncentrace a věci, které z toho vyplývají, budou líp nastavené. Musíme dodržet pravidla ohledně sestavy, takže bude diametrálně odlišná než proti Mladé Boleslavi. Ostrava doma prohrála, bude to chtít zvládnout, my jsme v pozici, že můžeme překvapit.
Jak tedy může vypadat sestava?
Je pravidlo, že hráč, který nastoupil v základní sestavě, nemůže být na lavici. Od toho se bude startovní jedenáctka odvíjet. Nové posily hrát nesmí, Baník nemá Riga ani Šína. Bude mít víc změn oproti původnímu utkání než my. Celý český fotbal tohle nikdy nezažil.