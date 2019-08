Prý to máme u Boleslavi schované, říká trenér Hejkal o nedělním volnu

Na sobotním tréninku fotbalistů Teplic se do sebe zahákli Jakub Hora a Tomáš Vondrášek. „Zamotaly se nám tkaničky, to se stane jednou za život,“ řehtal se Vondrášek, když spleteninu rozmotal.



Podobně se zauzloval i program sklářů kvůli odloženému zápasu s Mladou Boleslaví. Soupeř měl trable při návratu z pohárové bitvy v Kazachstánu, letadlo se muselo vracet, a tak nedělní liga odpadla.

„Tým dostal volno. Moje manželka měla radost, ale já teď nevím, co s časem,“ tvrdil kouč Stanislav Hejkal po sobotním tréninku. Byl jiný, než původně plánoval. „Předzápasový by byl kratší, dynamický, s nácvikem standardek. Takhle jsme si zahráli modelovaný zápas, méně vytížené hráče jako Roya a Hyčku pošleme v pondělí za béčko do Příbrami.“

Hejkala s prosbou o odklad oslovil jeho mladoboleslavský protějšek Jozef Weber. „Rozumím tomu, ta situace je nepříjemná. Doufám, že kdybychom my někoho požádali, taky nám vyjde vstříc. Boleslav řekla, že to u ní máme schované, tak uvidíme, jak se to bude kompenzovat.“

Že by povolila proti sobě nastoupit Petru Marešovi, který v Teplicích hostuje? „To by bylo fajn.“

Právě zákazy startů ovlivňují přípravu sklářů. „Pro mě jako trenéra se odložením zápasu mění hodně. Na Boleslav jsme chtěli hrát trochu jinak než na Zlín, to za A. Za B, s Boleslaví nemohl hrát Mareš, který ve Zlíně hrát může, tam zase nesmí nastoupit vysoký Vyhnal.“

Vstup do ligy je pro žlutomodré ztížený tím, že z prvních čtyř duelů teď mají tři venku. „Chtěli jsme potvrdit výhru z Ostravy doma, bohužel zase jedeme ven, což je složitost. Musíme se s tím poprat. Ze dvou venkovních utkání máme 4 body a za sebou Slavii, takže celkem spokojenost.“

Odklad pomohl záložníkovi Tomáši Kučerovi, který by proti Mladé Boleslavi nekopal. „Zanítil se mu palec, řezali mu to, měl antibiotika. Od pondělí začíná trénovat, to je další věc, která se vymění. Na Boleslav jsme se připravovali bez Kučery a Mareše, teď připravuji mančaft na Zlín bez Vyhnala, ale s Kučerou a Marešem.“ Hraje se v pátek.