Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

„Nejlepší na dnešním fotbale bylo setkání s RŘ (fakt je to frajer) a oficiální potvrzení naší sázky jeho podpisem,“ napsal na síti X fanoušek David Scholz po uspávací bezbrankové remíze.
Když Teplice v zimě posílil útočník Tomáš Zlatohlávek z Baníku, napsal Scholz na svůj profil uštěpačně, že jestli „tenhle frajer dá aspoň dva góly, uklidím celej stadion“. Řepka neboli RŘ hozenou rukavici zvedl a vzkázal, že když Zlatohlávek dva góly nevstřelí, uklidí celý fanouškův byt.
|
Teplické počty: 7x menší rozpočet než Sparta, nový stadion zásadně zvýší příjmy
Jelito, kopyto, platí to sice neproběhlo, ovšem punc oficiality dodal nedělní Řepkův podpis na fanouškovské žluto-modré šále.
Ředitelova návštěva teplického kotle byla možná nejzajímavější, byť skrytou událostí celého zápasu. Vždyť i Scholz tvrdil: „Fotbal extra hodnotit nebudu. Radovat se z bodu dnes není na místě, druholigovej fotbal od obou týmů.“
Hostující skláři děkovali svým věrným. „Měli jsme dobrou podporu fanoušků, klobouk dolů, že přijeli,“ cítil brankář Matouš Trmal, že mezi pouhou tisícovkou diváků se ti tepličtí neztratili.
Trmalovy statistiky teď září: 250 minut nedostal gól, čili přes čtyři hodiny, a udržel deváté čisté konto sezony. Byť nejsnadnější, neboť domácí ho vážně ohrozili jen jednou.
„Na míč jsem si sáhl při centrech nebo jsem sebral balon za obranu, pak při střele Johna. Zápas ovlivnila zima. Nejsme spokojení, jsme ambiciózní, pokaždé chceme vyhrávat,“ tvrdil Trmal. Jenže to musí někdo i gól dát. Třeba Zlatan; jedna ze dvou ran hostů na branku nesla jeho podpis.
Nuda v Boleslavi. Chyběla odvaha, vyčítal Frťala
Žádný gól a jen dvě střely na branku, tohle reklama na fotbal vážně nebyla. I když Teplice vezou z Mladé Boleslavi bod za remízu 0:0 a posunuly se v první lize do elitní desítky, jejich kouč Zdenko Frťala tým spíš káral. „Chyběla nám odvaha i trpělivost. Víc než remízu jsme si ani nezasloužili,“ uznal teplický trenér.
Zápas sledovala jen tisícovka diváků a moc vzrušujících okamžiků si neužili. „Hlavně v první půli jsme byli málo aktivní a důrazní. Rozehrávku domácích ve střední zóně jsme chtěli víc narušovat a po zisku jít do otevřené obrany, ale plnili jsme to minimálně. A když už se nám povedlo získat míč, hned jsme ho ztratili,“ štvalo Frťalu, že se Teplice neprosadily proti nejděravější ligové obraně.
Třináctá Mladá Boleslav inkasovala ve 22 zápasech už 47 gólů. „O přestávce jsem musel i trochu zvýšit hlas a druhá půle byla už o něco lepší. Něco málo jsme si vypracovali, ale celkově vzhledem k výkonu musíme být spokojení i s tím bodem.“
Mezi tyče se za celý první poločas trefil jen Náprstek, jedinou vážnou šanci měl po změně stran Zlatohlávek, ale boleslavský Floder vychytal jeho střelu i dorážku Halinského. „Byly tam tři čtyři situace, že jsme mohli jít do otevřené obrany domácích, ale gól se nám nepodařilo vstřelit, i když jsme pak přešli do rozestavení 3-5-2. Maximum jsme tentokrát z minima nevytěžili.“
Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavi, tvrdil: „V prvním poločase jsme více kontrolovali střed pole a měli několik dobrých šancí. Ve druhém Teplice zvládly utkání soubojově a my se s tím těžko vyrovnávali.“
Sklářům chyběli kvůli zdravotním komplikacím Matej Riznič i John Auta a také vykartovaný Josef Švanda, poprvé v základní sestavě nastoupila posila ze Slavie Emmanuel Fully. Venku Teplice prohrály jediné z posledních osmi utkání, v příštím kole hostí v neděli Olomouc.