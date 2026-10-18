„Jestli trefíte z dvaceti střel dvakrát bránu, tak to nejde nazvat jinak než jalovost. A ta rozhodla o tom, že jsme si neodvezli ani bod,“ komentoval trenér nepovedený výkon.
Mladé Boleslavi stačilo k vítězství devět střeleckých pokusů, jediný gól zápasu zařídil už v první půli dvacetiletý záložník Jan Zíka, pro kterého to byla premiérová trefa v tomto ligovém ročníku. Teplice pak dobývaly domácí branku, ale v koncovce selhávaly.
„Každá ta situace měla nějaké opodstatnění. Ať to bylo rychlejší rozhodování, větší odvaha, kvalitnější centr. Je to obšírnější, těch důvodů, proč jsme neuspěli, bylo víc,“ viděl kouč. Aktivita přitom sklářům nechyběla, velkou možnost měl Fortelný, Čermák v závěru nastřelil tyč.
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„Bylo tam hodně šancí, které jsme neproměnili a trochu jsme tím navázali na domácí zápas s Olomoucí. Tam jsme aspoň jeden gól dali, ale proti Boleslavi jsme nebyli produktivní. Buď jsme to vyřešili špatně, nebo nám to chytil gólman,“ ocenil teplický záložník Lukáš Lukáš Mareček letošního debutanta Vojtěcha Vorla, jenž poprvé v ligové sezoně dostal přednost před boleslavskou jedničkou Floderem.
„Musíme se z toho poučit do dalších zápasů. Boleslav hraje dobře, možná si tu ještě nikdo tolik šancí jako my nevytvořil. Mohli jsme si odvézt minimálně bod, ne-li tři, ale nemáme nic,“ zklamalo teplického kapitána.
Kouč Frťala poprvé v sezoně nenasadil do základní sestavy letní posilu Aleše Čermáka, po jehož příchodu se rapidně zvedla teplická kreativita.
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Mladá Boleslav - Teplice 1:0, domácí zabrali, o jedinou trefu se postaral Zíka
„Důvod byl ten, že Boleslav má nadstandardní výstavbu, a my jsme tam potřebovali hráče, který bude hodně aktivní ve vyšším nebo středním napadání. A tohle není Marcelova role,“ vysvětloval kouč, proč opomněl tvořivého středopolaře a poslal ho do hry až v průběhu zápasu. „Když nastoupil do již unavenější obrany domácích, tak naši hru oživil, stejně jako další střídající hráči.“
Jen 59 minut odehrál čerstvý český reprezentant Matěj Radosta. „Nebylo to ze zdravotních důvodů ani kvůli tomu, že bychom měli pocit, že je přetížený. Matěj prostě neodvedl takový výkon, na jaký jsme byli zvyklí,“ kritizoval kouč.
Naopak předčasné stažení dalšího záložníka Jana Fortelného mělo zdravotní důvody. „Má nějaké problémy s kolenem.“
V hledišti mladoboleslavského stadionu, kam dorazilo pouhých 2 016 diváků, byl i útočník Daniel Fila. Ten nyní hostuje z Benátek v druholigovém italském Avellinu, v minulosti nastupoval za Boleslav i Teplice. Nechystá se snad jeho comeback do Česka? „Jestli do jiného českého klubu, to nevím, s námi ve spojení není. Jeho budoucnost zatím v Teplicích nebude,“ vyloučil Frťala.