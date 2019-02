Teplický Hejkal zuřil: Chyběl drajv i nápady, hráli jsme alibisticky

„Utkání se mi hodnotí velice těžce, nezvládli jsme ho, za mého působení v Teplicích to byl zatím nejhorší výkon. Necítil jsem z týmu drajv a chuť s tím něco udělat,“ kritizoval teplický kouč Stanislav Hejkal.

Hosty poslal v prvním poločase do vedení Antonín Křapka, druhý gól přidal krátce po přestávce z penalty Komličenko po Hoškově faulu na něj. A připsal si už 20. zásah v sezoně! Domácím k bodům nepomohla ani dlouhá přesilovka, kterou hráli od 50. minuty po vyloučení stopera Aleksandara Šušnjara.

„Nebyla tam žádná nápaditost, dávali jsme si samé alibistické přihrávky do stran. Chystali jsme se na Komličenka a hlavně na Matějovského, který je mozkem boleslavské hry, a oni v podstatě rozhodli zápas. Po penaltě už to bylo o vůli a Boleslav ji měla větší. My jsme si nezasloužili vyhrát,“ uznal Hejkal.

A opřel se především do stoperské dvojice Teplic, kterou v pátek tvořili Čmovš s Hoškem. „Věděli jsme, že po odchodu Krále budeme mít problém, ale netušil jsem, že bude až tak velký. Rozehrávka Hoška byla zbabělá, nebyla de facto žádná. Celý týden trénujeme, kudy povedeme útok, a pak si dáváme malé domů. Ale musíme si poradit s tím, co máme, nelze čekat, že by vedení klubu do konce sezony na post stopera někoho přivedlo,“ tuší kouč.

Teplice prohrály i druhý jarní zápas a v lize klesly na deváté místo, příště hrají v Karviné.