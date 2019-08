Potíže při cestě z Kazachstánu, ligový duel Boleslavi v Teplicích odložen

Do Kazachstánu k odvetě 2. předkola Evropské ligy cestovali takřka patnáct hodin. V Šymkentu vyhráli 3:2, radovali se z postupu, ale při následném odletu do Česka měl speciál technické potíže.

Boleslavští vzlétli ve čtvrtek v 21.00 středoevropského času, v Šymkentu bylo o čtyři hodiny víc. V Praze měli přistát okolo čtvrté hodiny ranní.

Výprava se musela vrátit zpátky do Šymkentu, kde přenocovala a zůstala do chvíle, než se problémy s dopravou vyřešily. Přílet do Prahy se očekává nejdřív v pátek večer.

Klub tak podal žádost o odložení nedělního utkání v Teplicích, které se mělo hrát od 16.30. Ligová fotbalová asociace (LFA), která soutěž řídí, vyhověla i proto, že obdržela souhlasné stanovisko z Teplic.

„Velmi děkujeme za konstruktivní přístup k řešení naší situace, do které jsme se bez našeho přičinění dostali,“ poznamenal prezident boleslavského klubu Josef Dufek

„Osobně jsem po telefonu mluvil s trenérem Stanislavem Hejkalem a děkuji mu za pochopení naší mimořádné situace a vstřícnost k našemu požadavku na odložení ligového utkání,“ uvedl boleslavský trenér Jozef Weber.

„Vyšli jsme vstříc, protože chápeme obtíže, které soupeře postihly. V rámci toho, že hned ve čtvrtek je čeká další utkání Evropské ligy, tak jde také o pohárový koeficient pro celý český fotbal,“ řekl teplický mluvčí Martin Kovařík pro klubový web.

O náhradním termínu se rozhodne až poté, jak Mladá Boleslav bude úspěšná v další fázi kvalifikace. Pokud by přes rumunský FCSB postoupila až do závěrečného play off, dohrávat ligový duel v Teplicích bude nejdřív v druhé polovině září.

Teplice informovaly, že původně zakoupené vstupenky na utkání zůstávají v platnosti.