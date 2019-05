Zdrcený trenér Hejkal po blamáži: Byla to anarchie. Kabina je zatuchlá

Co rozhodlo?

V prvních čtyřech minutách jsme dostali góly, na které jsme se připravovali. Na dvojici Mešanovič – Komličenko. Říkali jsme hráčům, jak se proti nim mají chovat. Nicméně to bylo 0:2 ve čtvrté minutě a zápas pro většinu skončil. Dál to nebudu hodnotit, protože jsem zděšen přístupem hráčů. Jestli si mysleli, že jsme se dostali do skupiny o poháry a budou mít tento přístup, který se rovnal naprosté anarchii, tak takhle ne! Nebudu to ale svalovat na hráče, jsem trenér a jsem pod tím podepsaný. A cítím zodpovědnost k fanouškům, sponzorům, městu, ke všem. Byla to ostuda.

Jak vedení zareaguje?

Záleží na něm, jak se směrem k mé osobě postaví. Pokud bych měl pokračovat, a to bych rád, musím udělat obrovský průvan v kabině, protože charakterově nejsme dobře poskládaní. Co se stalo, byla obrovská ostuda. Jestli to některým hráčům je jedno nebo není, to už je na nich, na jejich charakteru. Mně to jedno není. Hráči se vysmáli všem lidem v oddíle od ředitele až po uklízečky. Není možný takový přístup v klubu, kde mají první poslední, je o ně postaráno ve všem směrech, oddíl je finančně zajištěný a oni udělají toto. Sám jsem čekal, že to z nás spadne a předvedeme dobrý fotbal. Jsem zděšen. Osobně jsem se byl omluvit po utkání fanouškům, protože jsem zdrcen, co jsme dneska předvedli.

Po první půli jste ztráceli 0:6, jak vypadala přestávka?

Byly výtky a apelace na ještě nějaký zbytek morálních sil, aby to neskončilo hůř, než to skončilo. Hráči sami věděli, že tomu nedali všechno. Výkřiky v kabině od hráčů: Musíme bojovat a tak dále, ne ne ne, to je falešné k nám, k sobě. Byl tam křik. Řekli jsme si, že to musíme dohrát. Prohráváme 0:6 a jsme v deseti. Osobně jsem byl u toho, když Teplice vyhrály 7:0 na Slavii a strašně mě mrzí – a odpusťte to slovo - sere, že Teplice doma pode mnou prohrály 0:8.

Čím si lajdácký přístup vysvětlujete?

Když jsem trénoval na Kladně, klub nebyl finančně zajištěný, přesto byl přístup hráčů příkladný. Tady výplaty chodí, hráči na co ukáží, to mají. Je o ně postaráno. Přesto k tomu přistoupí takhle. Já své vysvětlení mám, ale není publikovatelné. Přijdu s ním do kabiny a na vedení.

Kde se zápas zlomil?

Zezadu jsme nedostupovali hráče, nechali jsme je rozběhnout, měli jsme z nich příliš velký respekt. Naše obrana má respekt ze soupeře, místo aby soupeř měl respekt z naší obrany. Každá návštěva Boleslavi na naší polovině byla buď šance, anebo gól. Takže rozhodl vstup do utkání, Boleslav chtěla, my to šli odehrát.

Jaká bude odveta?

Musíme ji odehrát důstojně, divákům se omluvit. Klobouk dolů před fanoušky, kteří fandili až do konce, mají můj obdiv. Zkusíme dát prostor hráčům, kteří ho až tak velký nedostávali. S vedením si musíme sednout, co a jak dál. Takhle to dál nejde. Se stejným týmem porazíte Spartu i Plzeň a pak si řeknete: Nic se stát nemůže? Ale může. Musíme přivést čerstvou krev, kyslíček, konkurenci na zatuchlou kabinu. Udělat průvan, otevřít dveře, otevřít okno. Protože by se to Teplicím mohlo v příští sezoně vymstít.