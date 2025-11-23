Bílek versus útočníci: 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

„Teď si ty rozhodující chvíle beru na sebe a jsem vidět, ale za pár zápasů to může být zase někdo jiný. Hlavně ať ty góly dáváme,“ přeje si 28letý záložník. Zatím to stojí hlavně něm, na pět teplických útočníků připadají celkově čtyři góly, nejlepší Pulkrab má dva zásahy, Nyarko a Kozák 1, Svatek a Náprstek 0.
Ani Bílek nebýval žádným velkým střelcem, ve svých prvních dvou ligových sezonách se v 51 zápasech trefil třikrát. Letos patří do špičky, šest zásahů jako on mají třeba sparťan Rrahmani či slávista Chorý a lepší jsou v celé soutěži jen tři střelci.
|
Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový
Kreativní záložník Teplic se umí skvěle trefit z dálky, ze standardní situace, spolehlivě proměňuje i penalty, Baníku dal takhle už dva góly - v Ostravě i na Stínadlech. A do třetice se značky pokutového kopu nemýlil ani s Libercem.
„Pokud budu na hřišti a nebudu faulovaný, budu penalty kopat dál,“ věří si kapitán. Zatím v roli vůdce spíše zaskakoval za Daniela Trubače či Lukáše Marečka, teď už mu páska zůstane. „Asi jo, ale je to na trenérovi, koho zvolí. V kabině to moc neřešíme, nikdo si nic nezávidí,“ ujišťuje.
Až do soboty Teplice slavily před vlastními fanoušky jen začátkem srpna proti Bohemians, o to víc si Bílek užíval těsnou výhru s Ostravou. „Je to úleva. Říkali jsme si celou repre pauzu, že zápas s Baníkem je fakt důležitý, a tak jsme k tomu i přistoupili. Makali jsme jeden za druhého, taková vítězství jsou nejcennější a nejlíp chutnají.“
Domácí triumf po téměř čtyřech měsících sklářům hodně pomohl i v tabulce, předposlední Baník od sebe odřízli o pět bodů. „Po vápno byl lepší než my, jenže my jsme hráli obětavě, skákali do střel a ubojovali to,“ vypíchl bavič teplické kabiny.
V létě mu vyprší kontrakt na Stínadlech, ale už se pracuje na jeho prodloužení. „Shodou okolností se mnou zrovna mluvil Štěpán Vachoušek sportovní ředitel klubu, začíná se to řešit. V Teplicích jsem rád a chtěl bych tu být, ale je to na vedení.“ A to jistě nebude chtít ztratit svého nového lídra a nejlepšího střelce.