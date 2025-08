Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

„Paradoxně jsem se před zápasem bavil s Emim (Jakubem Emmerem), říkal jsem mu, že mám hrozně těžké nohy. On na to, že to je dobře, že dám určitě gól. A měl pravdu,“ usmíval se Michal Bílek II.

O výročí hattricku slavnějšího jmenovce, kterým v srpnu 1999 pomohl na vyprodaných Stínadlech k výhře nad Spartou 4:2, nevěděl. A na svůj vlastní nemyslel. „Fakt jsem nad tím neuvažoval. Od chvíle, kdy jsem dal gól, jsem se trápil s křečemi, spíš jsem se modlil, abych to vůbec dohrál.“

I po dvou trefách si v kabině vyslechl narážky od spoluhráčů. „Říkali, že to se mnou teď nevydrží. A já si to asi i trochu užiju,“ těšil se na svých pět minut slávy sváteční střelec.

Do zápasu s Bohemians měl na kontě 51 ligových utkání a jen tři zásahy. „Určitě se necítím jako střelec, nepamatuju, kdy jsem je dal dva góly naposledy. Ale jsem za ně rád,“ kývl 27letý středopolař.

K první trefě mu pomohla teč protihráče, na 2:0 zvyšoval šikovným obstřelem brankáře Reichla. „Ale důležitá je hlavně výhra. Zvlášť, když to byl pro nás výjimečný zápas,“ připomněl, že Teplice slavily 80. výročí od založení klubu.

Utkání odstartoval výbuch z děla, fanoušci připravili tři chorea, dorazilo jich přes pět tisíc. Výzvu, aby všichni diváci přišli ve žlutých klubových barvách, vyslyšeli hlavně kotelníci. „Fanoušci nás hnali, byli fakt skvělí. Hlavně pro ně jsme chtěli hrát.“

A také kvůli nepovedenému vstupu do ligy se Teplice potřebovaly chytit, na úvod doma ruply se Zlínem 1:3, minulý zápas v Ostravě po 25 minutách ukončil za stavu 0:1 liják. „Chtěli jsme hlavně odčinit domácí zápas se Zlínem, kde se nám druhá půle extrémně nepovedla. Dneska jsme hráli jako tým, vyříkali jsme si, že na začátku sezony se hezkým fotbalem moc nevyhrává. I Slavia to musela na Bohemce ubojovat,“ zmínil Bílek minulé ligové kolo, v němž úřadující šampioni udolali klokany 2:0.

Teplické legendy Pavel Stratil a Michal Bílek.

Ani v Teplicích to dlouho nevypadalo na jednoznačný výsledek, hosté drželi míč, ale do šancí se moc nedostávali. „Bohemka je kvalitní soupeř, věděli jsme, že bude hrát na Júsufa a budou nám tam zabíhat Matoušek s Drchalem. Musím pochválit všechny čtyři naše obránce, poradili si s tím velmi dobře.“

K tomu skláři přidali stoprocentní střeleckou úspěšnost, ze tří střel na bránu dali tři góly. Oslava jubilea se povedla. „Já jako odchovanec jsem to vnímal asi víc než třeba jiní kluci. Za výhru jsem fakt rád.“