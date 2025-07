Skláři čtyřiadvacetiletého útočníka Kozáka vykoupili z pražské Sparty, konec putování po hostováních přivítal talent s nadšením. „Jsem šťastný, že můžu říct, že jsem tady doma. Konečně někomu patřím, je to velký rozdíl proti hostováním,“ zářil. „A cítit domov na zádech zrovna v Teplicích, kde moje ligová kariéra začala, je paráda.“

Ano, začala. Za covidu, tedy bez diváků, a ve dvou zápasech venku. Dostal 12 minut v Plzni, minutu v Mladé Boleslavi. Tepličtí fanoušci ho možná ani nestihli zaregistrovat.

„V přípravě jsem si zranil kyčle, během půl sezony se mě snažili dát do kupy, ale nešlo to. Bylo to pod prášky, na sílu,“ vrátil se do podzimu 2020. „Jsem rád, že jsem teď zdravý a že se můžu fanouškům ukázat v plné kondici.“

Mezi dvěma teplickými etapami hrál za béčko Sparty, Liberec, Bohemians a Slovácko. Jeho ligová bilance zatím zní: 77 startů, čtyři góly. Poslední v listopadu 2023 za Bohemians právě v Teplicích. „Za pět let od prvního angažmá jsem získal zkušenosti, které jsem tehdy neměl. Byla to první ligová štace. Teď už vím, co od všeho čekat. Hru jsem si přizpůsobil ke mně blíž, budu to chtít prodat,“ vyhlásil odhodlaně. „Liga je náročnější, víc soubojová než dorost nebo druhá liga, prostoru není tolik. Snažím se přizpůsobovat. Doufám, že mi to tady napadá.“

Patřil mezi top střelce dorostenecké ligy, i v druhé lize zvládl 12 branek za sezonu. „K ligovému fotbalu si hledám cestu. A věřím, že jsem recept už našel. Na každém tréninku si prokazuji, že góly dávat umím. Věřím..., nebo vím, že je otázka času, kdy to přesunu i na ligový zápas,“ nezapochyboval o sobě.

Vyčerpaný teplický fotbalista Matyáš Kozák leží na trávníku. Posila Teplic Matyáš Kozák během letní přípravy.

Věří tomu i Sparta, proto se s Teplicemi domluvila na podmínkách případného návratu na Letnou. Věří tomu také skláři, proto ho koupili. Věří tomu i on sám.

„Už dvě sezony spolupracuji s mentálním koučem, pomáhá mi to. Jdeme společnou cestou, abych se gólově otevřel také v lize. Důvěřuje mi klub i trenér, lidé jsou v Teplicích skvělí, věděl jsem, do čeho jdu. Dýchlo to na mě domovem. Jsou tu všechny atributy, které jsem chtěl.“

Útok na Stínadlech voní novotou, fuč jsou Gning, Jásir a Horský, místo nich narukovali Kozák, Náprstek a už zkušený Pulkrab. „Pulkyho známe, Náprst je taky skvělý kluk, všichni máme hlad po gólech. Může to být tady super!“ rozzářil se navrátilec. „Teplice a přestup, to byla jasná varianta. Je jedno, že útok je nový, bude to jako všude jinde. Uukáže se na hřišti, v tréninku. Kdo bude mít největší formu, toho trenér vybere.“ Kolikrát ukáže na Kozáka?

Náprstek: Neúspěch v Hradci? Jen moje vina

Během štace v Hradci Králové se slibně rozjetá kariéra Matěje Náprstka zasekla.

„Beru vinu jen na sebe, možná jsem pro to mohl udělat víc,“ nehledá výmluvy ofenzivní posila prvoligových Teplic.

Skláři si ho vyhlédli, když ožil na hostování v druholigové Chrudimi, za 13 zápasů nastřílel sedm gólů. „Nechci shazovat kvalitu druhé ligy, ale první je o dost těžší, na všechno je méně času. Ale snad se prosadím i v Teplicích,“ věří forvard se silnou levačkou a dobrým driblinkem.

Jeho bilance v nejvyšší soutěži je zatím 19 zápasů a tři góly, všechny dal za Jablonec, kde naskočil do dvanácti duelů. „Očekávání mám od sebe mnohem vyšší, tři góly za 12 zápasů beru tak, že to je docela slušné. Spíš mě mrzí, že jsem na to nenavázal v Hradci, ale už je to za mnou,“ neřeší minulost rodák z Litoměřic.

Už ve 12 letech si ho tam vyhlédla Slavia a dětství tím pro něj skončilo. „Byl to šok, musím poděkovat rodičům i dědovi, který mě každý den dovážel ze školy na tréninky a zpátky. Bylo to těžké, ale když se chce, tak se dá vše zvládnout.“

Tchéquie France ⚽🇫🇷 @TchequieFootFR MATĚJ NÁPRSTEK DÉBARQUE À TEPLICE ! 🇨🇿 ✍️



L'attaquant de 21 ans arrive de Hradec Králové après un prêt de 6 mois à Chrudim.



Il a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive en 13 matchs depuis janvier.



Un joueur plein de potentiel qui va encore beaucoup progresser. 👀 https://t.co/QOqIe3HLiX oblíbit odpovědět

V necelých patnácti zamířil do Norimberku. „Prošel jsem mládeží a dospělým béčkem, byla to obrovská škola. Musel jsem se osamostatnit od rodičů, do té doby jsem byl zvyklý, že mám všechno nachystané od mamky. Zpětně jsem rád, že jsem ten krok udělal.“

Možná i proto je zocelený a nerozhodil ho neúspěch v Hradci. Angažmá v Chrudimi znovu Náprstka nakoplo a připravilo na boj o místo v kompletně novém útoku Teplic. Soupeřit bude s dalšími rekruty Kozákem a Pulkrabem. „Všichni jsme na stejné čáře a je na nás, jak se s tím popereme.“