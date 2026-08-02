Mareček: Červené jasné, pro Liberec není výmluva. Frťala do Teplic vtlouká odvahu

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Šest bodů je skvělých, ale zůstáváme pokorní. Pořád budeme do hráčů vtloukat, aby byli odvážní, protože za to jsou pak odměnění,“ zdůraznil teplický kouč Zdenko Frťala.
Trenére, musíte po takovém startu držet tým při zemi?
Už po prvním zápase jsem to hráčům říkal. Bylo na nás hodně chvály, s pokorou o to větší jsme do zápasu šli. Vítězství domácích v Plzni bylo obdivuhodné, ale my jsme pořád nastavení dobře. Víme, že nás teď čeká Plzeň, věřím, že to byla pozvánka i pro naše fanoušky. A doufám, že i proti ní zopakujeme dobrý výkon.
A neustoupíte proti Viktorii z aktivního herního projevu, kterým se v nové sezoně prezentujete?
Není důvod ustupovat, vždy reagujete na to, co vám soupeř umožní. Určitě to není tak, že po dvou zápasech si můžeme říct, že už máme zažité principy a všechno si sedlo. Musíme dál pracovat.
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Hodouš o červené kartě: Trefil jsem balon a stáhl nohu. Se žlutou bych byl spokojený
Jak jste prožíval závěr zápasu v Liberci, kdy vás domácí přes dvojnásobné oslabení tlačili?
Musím ocenit domácím tým, který nás organizací, houževnatostí a defenzivou do poslední minuty držel v napětí. Měli jsme nějaké jednoduché ztráty, z toho pramenily fauly a standardky pro soupeře. Ale dobře pracovala i naše defenziva, ty tři body, co si odsud vezeme, byly těžce vybojované.
Hned v první minutě viděl červenou Vasil Kušej, to asi nabouralo i vaše plány.
Viděli jsme utkání Liberce s Plzní, Slovan byl nebezpečný v brejcích, aktivní ve středu hřiště, silný v soubojích. A vy pak najednou hrajete dokonce proti devíti. My do toho šli se záměrem využívat spíš křídelní prostory, což se i dařilo, ale chyběla nadstavba. Po prvním gólu jsme nedokázali přidat další, kvalita centrů nebyla dobrá, k tomu bylo málo hráčů ve vápně. To byl důvod, proč jsme do poslední vteřiny trnuli, abychom si ty tři body odvezli.
Jak jste na tým působil po emotivním prvním poločase?
Začnu u domácích fanoušků, po tom vyloučení jejich hlasivky byly fakt znát. První, co jsem udělal, že jsem nechal o poločase sedět Bílka, protože měl žlutou kartu. Forty (Fortelný) ji měl také, ale u beka je větší riziko. Chtěl jsem tam dát druhého útočníka, rozhodl jsem se místo Kozáka pro Garžiho (Ukrajince Garzhu), který má kanon ze střední vzdálenosti a skvělou hlavu. Uvnitř mám ale pořád trochu výčitky, jestli jsem některá střídání udělal správně.
Byl to tvrdší zápas než obvykle, když padly dvě červené karty?
Nemyslím, že byl tvrdý. Přiznám se, že ty červené zákroky jsem na dálku neviděl, ale všichni víme, jak to mají rozhodčí těžké. Ale jinak si myslím, že jsme tady zažili daleko agresivnější dny.
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Liberec - Teplice 0:1, domácí hráli dlouho v devíti, jediný gól vstřelil Mareček
Ze sestavy vypadli kvůli zranění Večerka a Hopi, jak to s nimi vypadá?
Véča by měl být v pořádku, u Idrise ještě uvidíme. Nenastoupil ani Láďa Krejčí v základu, chtěli jsme využít rychlost Johnyho Auty. Doufám, že teď po zápase v Liberci budou všichni zdraví.
Ligu jste rozjeli skvěle, budete se i přesto ještě snažit doplnit kádr?
Není důvod slavit, pořád platí, že jednoho dva hráče bychom ještě rádi přitáhli.
Mareček: Na Plzeň můžeme s čistou hlavou
Vasil Kušej? Omluva. Petr Hodouš? Údiv. Teplický fotbalista Lukáš Mareček měl ale o libereckých vyloučeních v sobotní lize jasno: „Z mého pohledu ze hřiště obě červené karty jasné, není výmluva, že by nějaká nebyla.“
Skláři zdvojenou přesilovku přetavili právě Marečkovým gólem k dietní výhře 1:0, po dvou kolech zůstávají stoprocentní a snový start můžou přikrášlit doma s klopýtající Plzní.
Kušej skočil pod Jakubkovy nohy ve 48. sekundě a přes Instagram se týmu omluvil. Hodouš ke konci první půle podťal Marečka a po zápase faul oznámkoval spíš na žlutou kartu.
„Jestli to bylo tvrdé? Oba zákroky byly dohrané a dnes je díky pomoci VAR riziko, když tam hráč takhle jde. Když soupeře trefí, musí počítat, že něco takového přijde,“ komentoval to Mareček. Po hodině hry jeho tečovaná střela hosty vysvobodila. „Odražený míč, soustředil jsem se, abych trefil balon a bránu. Bylo to díky teči, ale střela by šla do branky i tak,“ popsal záložník svůj sedmý ligový zásah v utkání číslo 297.
Chyběl mu uklidňující druhý gól. „Zbytečně jsme pak vyčkávali. Znervóznělo nás to a v závěru nás podržel brankář Trmal. Chyběla nám větší odvaha, proto to padlo do pasivity a hektiky,“ mínil sedmatřicetiletý veterán, ale výkon svých barev zle neviděl. „Sypali jsme centry ze stran, chyběl jen větší důraz. Po pauze jsme chtěli hrát trpělivě a zezadu, aby nám Slovan nefrnknul do brejku.“
Entrée do ligy se Teplicím povedlo náramně, zvýraznit to můžou v sobotu na Stínadlech s Plzní. „Nechám na trenérovi, co vymyslí, ale asi bych pokračoval v tom, co nám přináší body. Cítím, že jsme víc konstruktivní, držíme balon, tvoříme, hrajeme průstřely a sklepávky,“ vylíčil proměnu. „Zaklepu, že nám to jde a dá se na naši hru dívat. Nemá cenu lítat v oblacích, čekají nás Plzeň a Sparta, top kluby. Ale šest bodů je na sebevědomí a super náladu v kabině dobrých. Můžeme se chystat s čistou hlavou!“