Klub jste koupil na jaře, překvapily vás cenovky hráčů?
Dá se na to reagovat různě. U nás je hrozně důležité, abychom dostavěli skautingové oddělení, abychom věděli, koho chceme koupit, proč ho chceme koupit. Musíme sledovat významně větší okruh hráčů, než jsme dosud sledovali.
Jsou cizinci levnější?
Ano, jsou. Ale myslím, že se do jisté míry trh uklidní. V momentě, kdy naskočili noví majitelé do klubů, chtěli hodně posílit a některé nákupy byly odvážné. Je otázka, jestli se z týdne na týden cena hráčů ztrojnásobila, či ne, to zjistíme v dalším přestupovém období. Určitě bude kombinace Česko–Slovensko–cizina stěžejní a důležitá. Ve všech fotbalových zemích kombinujete domácí odchovance se zahraničními hráči.
Liberecký generální ředitel Jan Nezmar se bojí, aby se zvýšené příspěvky za televizní práva „neprožraly“ za hráče. A vy?
To se už určitě prožralo. Zvýšené příjmy za televizní práva vedly k tomu, že se narovnaly rozpočty klubů, které do té doby byly ztrátové. Tyhle malé desítky milionů korun navíc hned utratíte za zvýšené mzdy a náklady, tak vlastně startujete tam, kde jste byli. Jestli někdo rozumí fotbalu a ekonomice klubu, tak je to na rozdíl ode mě Honza Nezmar. A co říká on, je pravděpodobně pravda.
Start do první ligy se vašim Teplicím nepovedl, šlápnete do posilování v zimě ještě víc?
Myslím, že co se týče aktivity na hráčském trhu, byli jsme rozhodně v top 10. Šlápli jsme do toho dost. Odešli někteří hráči, speciálně útočníci. Ale reálně jediná volba, kterou jsme neudělali my, byl Ondra Kričfaluši (zpět ho vykoupila Slavia a prodala do Ostravy). Měl jít do zahraničí, škoda, že mu to nevyšlo, on je fantastický charakter. Držíme mu palce! Ostatní kroky jsou naše a hráčům, které máme, věříme. Může se samozřejmě stát, že přivedeme další, pokud na některých postech neucítíme dostatečnou kvalitu nebo konkurenci.
Věříte realizačnímu týmu, přestože jsou Teplice po třetině základní části první ligy předposlední? Jinde už padají hlavy.
My se na to koukáme dlouhodobě a věřím, že to otočíme. Několikrát jsme měli až nehezkou smůlu. Zápasy se Zlínem, Slováckem, v Olomouci mohly dopadnout třemi body pro nás a vlastně by se nikdo nedivil. Teď s Pardubicemi to byla plichtová holomajzna, ale zase jsme tisíciprocentní šanci měli my. Věřím, že to už prolomíme, že si to sedne a kluci si začnou víc věřit.
Jak zasahujete do chodu klubu?
Jsem v kontaktu s Rudou Řepkou (ředitelem klubu) a s týmem skoro každý den. Ve stylu, že se mě Ruda na něco zeptá. Ale pořád je to hlavně o managementu, který máme.
A jak prožíváte jako majitel špatný vstup do sezony?
Je to hodně nervů pro všechny. Pro mě i fanoušky. Místo pohodového víkendu máte další instantní stres, který máte i v týdnu z jiných aktivit. Nic dobrého pro zdraví. Ale až to otočíme, bude hodně euforie. Snad se pak vyplaví všechny dopaminy, endorfiny, hormony štěstí.
Nadchl vás dokument o Teplicích?
Jsem obecně nadšený, co náš marketingový tým dokáže produkovat jak na sociální sítě, tak dnes už i do televize. Potřebujeme dlouhodobě budovat naši komunitu, potřebujeme další fanoušky. A toto je jedna z cest, jak toho dosáhnout. Martin Kovařík s Tomášem Vobořilem měli nápady už předtím, než vyjely velké série s velkými hollywoodskými jmény. Doufám, že díky napětí, které v dokumentu vytváříme, a zážitku, který přináší, se lidem na něj vyplatí koukat.
Zvýšil jste marketingovému oddělení rozpočet?
Zvýšili jsme rozpočet obecně, musím se zeptat Rudy Řepky, jak to rozdělil. (smích)
Dokument popisuje trable Teplic v úvodu minulé sezony, není letošní situace reminiscencí loňského trápení?
Věřím, že dokument je nejlepší teambulding pro současný tým. Že si hráči uvědomují, že fotbal hrát umějí. A my v ně pořád hodně věříme. Už to není tak, že by v Teplicích byli hráči, kteří zbyli, vybral si je realizační tým. Měli by k tomu tak přistoupit a začít si věřit, protože náš realizák a Teplice v ně věří.
Když jste přicházel na slavnostní premiéru dokumentu, vystál jste si frontu na lístky, ač byste jako majitel klubu nemusel.
Myslím, že v naší teplické komunitě platí nějaká elementární slušnost a k tomu patří i to, že stojím frontu. Vy jste taky nepředbíhali a já nejsem lepší člověk než vy.