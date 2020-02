Teplický Vondrášek před Libercem: Nesmí zůstat jen u keců

„Matematika je jasná. Dostali jsme se do situace, kde jsme být nechtěli, takže nám nezbývá nic jiného než získat tři body. Podřídíme tomu všechno, to slibuju za celý tým,“ vzkázal přes klubovou televizi obránce Tomáš Vondrášek.

Skláře potopila do nebezpečné zóny fiaska 1:3 s Olomoucí a 0:3 v Karviné, navíc vždy tři góly už za úvodní poločas. Jsou jen čtyři body nad barážovou příčkou. „Byli jsme k sobě hodně kritičtí, už nemůžeme chodit kolem horké kaše. Děláme individuální chyby, které nás srážejí,“ vnímá Vondrášek.

„Bohužel jsme v takové fázi, že soupeři všechno využijí, každou naši chybu potrestají. A my je k nim nedonutíme. Tohle jsme si všechno řekli, ale aby nezůstalo u keců, musíme to potvrdit na hřišti. Lidi to musí vidět!“

V týdnu zasedalo klubové představenstvo, vyjádřilo důvěru trenéru Stanislavu Hejkalovi a realizačnímu týmu, ovšem žádá zlepšení. „Nemám zprávy, že by někdo byl ohrožený, ale hrajeme za celý klub, za nás,“ burcuje Vondrášek.

Teplice - Liberec Sledujte od 14.30 hodin online.

Jenže proti Liberci sklářům scházejí potrestaní Lukáš Mareček za vyloučení a Jakub Mareš za osm žlutých karet, marodí Kodeš s Vyhnalem. A Slovan, byť pustil opory Potočného do Ostravy a Breiteho do Olomouce, je rozparáděný a na jaře stoprocentní. Zvítězil na Spartě a doma přemohl Bohemians i díky dvěma gólům exteplického Kuchty. A je jen o skóre za skupinou o titul.

„Víme o síle Liberce, mají obrovsky rychlé hráče i přechod dopředu. Věřím, že to eliminujeme,“ doufá Vondrášek. „My se v přípravě přesvědčili, že fotbal taky hrát umíme, jen nevíme, kam se to teď zatoulalo. Musíme to oživit a hrát od 1. minuty, ne až když prohráváme.“

Teplice doma v lize s Libercem prohrály jediný z posledních čtrnácti zápasů, ten dnešní má výkop ve 14.30 a řídí ho Marek.