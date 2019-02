Fotbalisté Teplic letí za kyperským sluncem bez Jindráčka a Lutse

Teplice rozdrtily Varnsdorf 5:1, dvakrát skóroval znovuzrozený Moulis, prosadili se i novic Kuchta, navrátilec z marodky Vošahlík a „rebel“ Kučera.

5:1, 6:1, 5:1. Sklářům to pálí, byť proti soupeřům z české druhé a německé čtvrté ligy. „Hlavně aby nám to střílelo v lize,“ přeje si Drsek.

Hrot Jan Kuchta, který hostuje ze Slavie, se v sobotu gólově prosadil poprvé: „Je v novém klubu, potřebuje pochopit, jak chceme hrát. Důležité je, že chce pracovat. Myslím, že do toho v pohodě zapadne.“

Systémy zkouší Teplice dva, klasický 4–3–3 a pak 3–5–2. „V něm na určitých věcech musíme zapracovat. Kluci na to nejsou zvyklí, musíme vylepšit přihrávky do halfbeku a následný centr. Když jsme to tolik nepoužívali, zákonitě nám to ještě tak neklape,“ chápe Drsek.

A od toho bude i soustředění ve městě Ayia Napa, kde se žlutomodří poměří s polským Gornikem Zabrze a lotyšským FKS Riga. „Budeme dělat taktické a technické věci. Tihle soupeři nás prověří daleko víc. Hlavně už to nebude na umělce, což je důležité, protože na umělce je to jiný sport,“ tvrdí Hejkalův pobočník.

Soustředění se už netýká brankáře Lukáše Soukupa ze Žižkova. Klub ukončil jeho testování. „Dohodli jsme se, že momentálně brankáře máme. I když chytal velmi dobře, zkusí to jinde,“ prohlásil Drsek. Teplice do prvoligového jara půjdou opět s dvojicí Grigar–Diviš.

Na Kypr letí i mladíci. „Bereme Švejdu z juniorky a dorostence, kteří jsou v kádru. Musí a chtějí na sobě pracovat,“ líbí se asistentovi. „Ztratili jsme stopera Krále, kterého jsme prodali do Slavie, teď tu máme Knapíka. V tréninku vypadá dobře, i když na něj padá únava. Radosta je zajímavý ve středu zálohy, byla cítit jeho energie,“ chválí ho Drsek. „Na Kypru chceme vytížit i stopera Hoška, který byl nemocný. Potřebuje hrát.“

Z hlubokých minusových teplot se Teplice přesunou na středomořský ostrov, kde má být až 17 stupňů Celsia.