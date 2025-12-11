„S Milanem Kratinou jsme se potkali plus minus před pěti lety, v té chvíli vypukla na fotbalové asociaci velká kauza Šváb,“ vzpomíná v osmém díle série Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice. „A my s kolegy chtěli přispět k tomu, aby se fotbal očistil. Scházeli jsme se s reprezentanty i s lidmi, kteří měli v hlavě změny a pozitiva pro fotbal. Jedním z nich byl právě Milan Kratina. Fotbal má rád a chtěl přispět svojí energií a časem, aby byl lepší.“
Prodej klubu z podhůří Krušných hor se přitom táhl léta. Zadání od belgické sklárny AGC jakožto majitele k tomu dostal už legendární ředitel František Hrdlička, který zemřel v létě 2014. „A ještě za mého působení v Belgii,“ připomněl předseda představenstva klubu Pavel Šedlbauer svoji práci na ústředí firmy, „jsme navázali kontakty se Standardem Lutych. Projevil zájem o klub. Vyžádal si všechny finanční podklady a celou situaci českého fotbalu.“
|
Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava
A právě kvůli tvrdým datům z obchodu sešlo. „Řekli, že televizní práva jsou v Česku tak malá, že jim to ekonomicky nevychází. Tím to zhaslo,“ vylíčil do kamery Šedlbauer.
Další nápadníci se střídali jako figurky na orloji. Z Rakouska, Švýcarska, Velké Británie. „Dokonce jsme se bavili s Al Ahlí, největším egyptským klubem. Měl vizi, že by hráče ze své akademie ukazovali v Evropě,“ prozradil Řepka. „Měli jsme i zájemce z Česka. Ve chvíli, kdy jsme šli do detailních jednání, sledovali jsme, aby to kupec neměl jako spekulativní záležitost, ale aby myslel na dlouhodobost a chtěl klub rozvíjet.“
Když skláři potřebovali pomoct s pozemky v Modlanech, kde chtějí vystavět tréninkové centrum, spojili se s Kratinou, jehož firma Accolade je v realitách jako doma. „A pak začal přemýšlet o tom, že pořízení Teplic by nemusela být vůbec špatná záležitost,“ našel Řepka bod zlomu.
Kratina se dušuje, že motivací nebylo vlastnit fotbalový klub. Jenže po rozhovorech s Řepkou čím dál víc Teplicím přál, postupně se měnil ve fanouška. „A když se naše firma byznysově propojila s AGC, dávalo mi smysl tým si nechat. A dát mu šanci, ať se ukáže.“
Osmadvacátý nejbohatší Čech podle žebříčku Forbesu s majetkem 18,7 miliardy korun o sobě tvrdí, že má slabost pro strukturálně postižené regiony, kam Teplice a potažmo celý Ústecký kraj spadají.
„Věřím v jejich budoucnost. V Česku i Polsku v těchto regionech hodně investujeme. Teplice a zdejší kraj jsou hrozně podceněné. Možná nevycházejí v žebříčcích úplně nejlépe, ale šance posunout je někam dál je veliká,“ nepochybuje Kratina. „Ani lidi by se tady neměli podceňovat. Věřím, že ta nálepka postupně zmizí.“ Nový majitel žluto-modrých nepřišel dělat do Teplic revoluci, ale zvedat je postupně: mládež, stadion, áčko…
|
Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč
A žádné velkohubé nebylo ani inaugurační video, naopak legrační, které ho představovalo jako posilu z okresního přeboru s přeplněnou zdravotní kartou.
„Nechtěl jsem, aby to bylo takové, že Bohuš přichází a řekne: To je moje! Ne macho styl, ego. Šlo to proti tomu, co je ve fotbale běžné. Chtěl jsem to hrozně odlehčit. Udělat si sám ze sebe legraci. Protože si myslím, že to trošku chybí ve všech aspektech našich životů. Všichni se berou strašně vážně.“
Kratinova vize je „akademie, stadion, lepší fotbal, lepší život“. A také: „Fotbal je ta nejdůležitější věc z těch méně důležitých v životě. Pokusíme se, aby v dalších letech byl co nejlepší. A abychom byli hrdí, že jsme z Teplic.“
Teplický legenda Doležal: Drahé nákupy ne. Radši vychovat dva tři Feniny
Na souboj ve fotbalovém kvízu miliardáře Milana Kratinu raději nevyzývejte. I člena teplické síně slávy Michala Doležala svým přehledem překvapil. „Já si myslím, že mám fakt velký přehled, ale on tedy taky. Párkrát jsme se bavili o nějakých historických věcech nebo o fotbalech před dvaceti lety a všechno věděl,“ ocenil bývalý záložník znalosti nového majitele teplického prvoligového klubu.
I promyšlenou strategií Kratina klubovou legendu zaujal. Nejprve mládežnické centrum, pak rekonstrukce hlavního stadionu, až potom masivní investice do kádru.
„Je dobře, že chce zafinancovat nejdřív stadion a tréninkové centrum. Když vidím mládežníky, kde trénují, v celém městě máme dvě umělky. To je velká bolest teplického fotbalu,“ upozorňuje nynější trenér Baníku Modlany.
Právě tam má v blízké budoucnosti vyrůst mládežnická akademie s novými hracími plochami, hotový je už i plán na modernizaci Stínadel. Za plného provozu projdou postupnou přestavbou všechny tribuny, zmizí výhled na Bouřňák, protože stadion se uzavře. Přibude 20 skyboxů, což kapacitu sníží ze současných 17 tisíc sedících fanoušků na 14 tisíc. Inspirací pro Teplice je zrekonstruovaný stadion v německé Jeně.
„Je dobře, že kapacita bude menší, možná by stačilo i 10 až 11 tisíc jako v Plzni. Atmosféře by to vzhledem k návštěvám určitě pomohlo. Skyboxy jsou pro sponzory skvělé, lidi si tu domluví schůzku a sledují u toho fotbal,“ líbí se Doležalovi plán na proměnu Stínadel.
Přilákat zpět by to mohlo i reprezentaci, která tu za éry zesnulého funkcionáře Františka Hrdličky hrála pravidelně. „Vždy to byla událost, chodili na to školáci a všichni fotbaloví nadšenci,“ vzpomíná někdejší opora Teplic.
Jako hráč tu zažil slavné vítězství nad Slavií 3:1 v roce 1999, které stvrdilo historické druhé místo v lize, pamatuje i bitvy s Dortmundem o Ligu mistrů či duely v Poháru UEFA s Feyenoordem či Celtikem. Teď Teplice patří spíš k ligovému podprůměru, ale i tohle má Kratina v plánu změnit.
„Jenže když vidím, kudy se ubírají přestupové částky za hráče, přijde mi to šílené. Jak do toho teď jdou třeba Olomouc, Liberec, Plzeň, to je bláznivina. Ale taková je doba.“
Pro Teplice vidí Doležal jinou cestu. „Spíš bychom měli být klub, který si ty hráče vychová, pak je zkusí zpeněžit. Samozřejmě ne všechny, ale dva tři Martinové Feninové by z mládeže mohli vypadnout,“ připomíná majstrštyk z roku 2007, kdy skláři utržili za přestup tehdy dvacetiletého reprezentanta do Frankfurtu více než 100 milionů korun.
Tehdy se na Stínadlech hrály evropské poháry pravidelně a ve vzdálenější budoucnosti je chce pro Teplice zpátky i Kratina. „Olomouc taky ještě nedávno hrála jen o záchranu. Za tři roky může být všechno jinak,“ věří Doležal.