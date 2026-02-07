Chance Liga 2025/2026

Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma

Petr Bílek
  19:23
Z klidu do neklidu za 100 sekund. Zásah VAR pohřbil naděje fotbalistů Karviné v Teplicích, po vyloučení svého kapitána inkasovali z přímého kopu a nakonec sobotní ligové utkání ztratili 2:0. Červenající se Jiří Fleišman se rozčiloval, trenér Marek Jarolím přijal verdikt sudího bez protestů. „Důvěřuju tomu rozhodnutí,“ řekl, ale situace ho štvala. „Byl to dvojitý trest…“
Karvinský gólman Jakub Lapeš inkasuje gól v Teplicích.

Karvinský gólman Jakub Lapeš inkasuje gól v Teplicích. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Tepličtí fanoušci během utkání s Karvinou.
Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.
Karvinský Aboubacar Traore před teplickým Matějem Radostou.
Karvinští fanoušci během utkání v Teplicích.
8 fotografií

Zápas se zlomil z akce, která původně ani faulem neskončila.

Matěj Radosta pelášil za obranu a po kontaktu s Fleišmanem se zřítil k zemi. S nadějí koukl na rozhodčího, jenže jeho píšťalka oněměla. Hraj dál! Uběhla minuta a 40 sekund hry, sudímu Stanislavu Volkovi poradil videoasistent Marek Radina, ať jde k obrazovce. A všechno bylo jinak. Volek vyloučil hostujícího kapitána a kapitán domácích Michal Bílek z nařízeného přímého kopu otevřel skóre.

„Já to popravdě moc neviděl, soustředil jsem se na balon. Ptal jsem se Fleišiho, jak to cítil, on říkal, že hrál balon. Za něj přísná červená,“ tlumočil karvinský brankář Jakub Lapeš stanovisko hříšníka, od něhož převzal kapitánskou pásku.

Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Z některých televizních záběrů se zdálo, že Fleišman míč trefil, zadní byl ale průkaznější. Místo balonu zasáhl Radostu a kosou zapříčinil jeho pád v jasné šanci. Byl by sám proti brankáři.

„Přišlo mi to hned jako faul, rozhodčí si ještě vzal píšťalku do pusy. Najednou řekl, že nic. Ale když hru přerušil, ptal jsem se Fleišmana a ten tvrdil, že ho asi trefil. Že kontakt tam byl. Podle mě jasná červená,“ líčil Bílek, který potvrdil pověst krále přímých kopů. „A že byl Fleišman překvapený? Já bych byl taky,“ usmíval se.

Karvinský trenér Jarolím situaci viděl po zápase jen jednou a na prťavém mobilu, takže do analýz se nepouštěl. „Věřím, že když to VAR dá rozhodčímu do sluchátka a on to vidí na větší obrazovce, po přezkumu tam asi něco najdou,“ nerozporoval situaci kouč hostů. „Tady to byl dvojitý trest, červená karta a ještě gól, to je pak těžká písemka.“

Teplický trenér Zdenko Frťala netušil, že s videem se konzultuje vyloučení. „Já spíš myslel, že se řeší penalta, červená karta mě opravdu nenapadla.“

Domácí se ujali vedení ze své první střely mezi tři tyče a expres Radosta ve druhé půli zvýšil do prázdné branky, k tomu zahodil ještě další šance.„Dlouhodobě mu tvrdím, že kdybychom mu sestříhali tréninkové jednotky, tak hraje minimálně v Chelsea,“ nadhodil s úsměvem Frťala. „Důležité je, že dal gól a že se do šancí dostává. Zakončení budeme pilovat pořád.“

Ale to i Karviná. Na jaře ještě neskórovala a příští sobotu hostí Slavii. Lapeš si hodlá vzít z vystoupení na Stínadlech poučení. „Chtěli jsme se prezentovat naší hrou, navázat na výkon s Plzní, do červené karty se to dařilo. Vyloučení rozhodlo. Druhý poločas byl z naší strany spíš chaos a hektika. Chtěli jsme hrát organizovaně, ale moc se nám to nedařilo. Máme principy, jak rozehrávat, ale šli jsme proti nim a dostali druhý gól…“

Zase díky Radostovi, muži zápasu, který způsobil teplickou radost a karvinskou neradost.

Vstoupit do diskuse

21. kolo

22. kolo

Kompletní los

20. kolo

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
11. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

ONLINE: Slavia - Ml. Boleslav 3:0, domácí pokračují, po Chorém pálí i Sadílek

Sledujeme online
Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Ztratili hned v prvním jarním kole. Zlepšení by slávističtí fotbalisté rádi předvedli před vlastními diváky, kde v jedenadvacátém dějství Chance Ligy hostí Mladou Boleslav. Velmi brzy vedli díky...

7. února 2026  19:15

ONLINE: Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. V akci Newcastle

Sledujeme online
Fotbalisté Wolverhamptonu se zlobí na sudího v utkání s Chelsea.

Jeden slaví, druhý smutní. Tomáš Souček z West Hamu byl v 25. kole Premier League u vítězství 2:0 v Burnley, zatímco Ladislav Krejčí, český reprezentační parťák, doma padl 1:3 s Chelsea, přičemž na...

7. února 2026  16:38,  aktualizováno  18:45

Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Aktualizujeme
Slávističtí fanoušci před utkáním s Mladou Boleslaví protestují proti vedení.

Před výkopem společně s hlasatelem odkřičeli základní sestavu, s červenobílými šálami nad hlavou hrdě odzpívali hymnu, zatleskali nastupujícím hráčům a pak si mlčky sedli. Slávističtí fanoušci na...

7. února 2026  18:43

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

7. února 2026  16:55,  aktualizováno  17:33

Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Tak tak udrželi nejlepší šestku, nicméně karvinští fotbalisté podruhé za sebou nezískali ani bod. V jedenadvacátém kole Chance Ligy opět prohráli 0:2, tentokrát v Teplicích, které zatím unikají bojům...

7. února 2026  16:58,  aktualizováno  17:20

Barcelona odstoupila od projektu fotbalové superligy, zbyl jen Real

Kylian Mbappé slaví s Viníciusem Juniorem a Eduardem Camavingou úvodní gól...

Od projektu fotbalové superligy odstoupila také Barcelona. Soutěž, která měla znamenat revoluci v evropském fotbale, podporuje už jen Real Madrid. Katalánský klub informoval o svém kroku v prohlášení.

7. února 2026  13:39

Čeští hráči nikoho nezajímají. Pokorný o Řecku, nové Sigmě i odmítnutí Baníku

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (vpravo) si zpracovává míč před Jakubem...

Na život v Řecku si tak trochu pořád zvyká. Jak sám říká, životní styl na Peloponésu je naprosto odlišný. „Ale já jsem tu kvůli fotbalu,“ upozorní obránce Jakub Pokorný. Loni dovedl olomouckou Sigmu...

7. února 2026

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

6. února 2026  21:27

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

Roman Potočný v dresu slovenské fotbalé Skalice.

Svými góly „šmiká“ soupeře, svým strojkem a nůžkami bývalé spoluhráče. Fotbalista Roman Potočný se stal i barberem – v Brně se u něj dveře netrhnou. Od léta odtud vyráží kousek za hranice k...

6. února 2026  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.