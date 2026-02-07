Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma

Zápas se zlomil z akce, která původně ani faulem neskončila.
Matěj Radosta pelášil za obranu a po kontaktu s Fleišmanem se zřítil k zemi. S nadějí koukl na rozhodčího, jenže jeho píšťalka oněměla. Hraj dál! Uběhla minuta a 40 sekund hry, sudímu Stanislavu Volkovi poradil videoasistent Marek Radina, ať jde k obrazovce. A všechno bylo jinak. Volek vyloučil hostujícího kapitána a kapitán domácích Michal Bílek z nařízeného přímého kopu otevřel skóre.
„Já to popravdě moc neviděl, soustředil jsem se na balon. Ptal jsem se Fleišiho, jak to cítil, on říkal, že hrál balon. Za něj přísná červená,“ tlumočil karvinský brankář Jakub Lapeš stanovisko hříšníka, od něhož převzal kapitánskou pásku.
Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek
Z některých televizních záběrů se zdálo, že Fleišman míč trefil, zadní byl ale průkaznější. Místo balonu zasáhl Radostu a kosou zapříčinil jeho pád v jasné šanci. Byl by sám proti brankáři.
„Přišlo mi to hned jako faul, rozhodčí si ještě vzal píšťalku do pusy. Najednou řekl, že nic. Ale když hru přerušil, ptal jsem se Fleišmana a ten tvrdil, že ho asi trefil. Že kontakt tam byl. Podle mě jasná červená,“ líčil Bílek, který potvrdil pověst krále přímých kopů. „A že byl Fleišman překvapený? Já bych byl taky,“ usmíval se.
Karvinský trenér Jarolím situaci viděl po zápase jen jednou a na prťavém mobilu, takže do analýz se nepouštěl. „Věřím, že když to VAR dá rozhodčímu do sluchátka a on to vidí na větší obrazovce, po přezkumu tam asi něco najdou,“ nerozporoval situaci kouč hostů. „Tady to byl dvojitý trest, červená karta a ještě gól, to je pak těžká písemka.“
Teplický trenér Zdenko Frťala netušil, že s videem se konzultuje vyloučení. „Já spíš myslel, že se řeší penalta, červená karta mě opravdu nenapadla.“
Domácí se ujali vedení ze své první střely mezi tři tyče a expres Radosta ve druhé půli zvýšil do prázdné branky, k tomu zahodil ještě další šance.„Dlouhodobě mu tvrdím, že kdybychom mu sestříhali tréninkové jednotky, tak hraje minimálně v Chelsea,“ nadhodil s úsměvem Frťala. „Důležité je, že dal gól a že se do šancí dostává. Zakončení budeme pilovat pořád.“
Ale to i Karviná. Na jaře ještě neskórovala a příští sobotu hostí Slavii. Lapeš si hodlá vzít z vystoupení na Stínadlech poučení. „Chtěli jsme se prezentovat naší hrou, navázat na výkon s Plzní, do červené karty se to dařilo. Vyloučení rozhodlo. Druhý poločas byl z naší strany spíš chaos a hektika. Chtěli jsme hrát organizovaně, ale moc se nám to nedařilo. Máme principy, jak rozehrávat, ale šli jsme proti nim a dostali druhý gól…“
Zase díky Radostovi, muži zápasu, který způsobil teplickou radost a karvinskou neradost.