Bitva o život, zní z Teplic. Karvinští jsou připravení: Zkusíme bodovat

Přesto, dvakrát jste nyní byl v základní sestavě. Znamená to, že vám trenér Straka začíná dávat větší prostor?

To nedokážu říct. Dělám svou práci, makám, a jestli se trenér rozhodne pro mě, nebo pro někoho jiného, je na něm. Máme v záloze výborné hráče, takže konkurence je velká. Doufám však, že už budu hrávat více. Udělám vše pro to, abych mužstvu pomohl.

Všiml jste si, že vás trenér Straka po výhře ve Zlíně chválil?

(směje se) Všiml. Jsem za to rád. Po delší době mi dal příležitost a snad jsem se mu odvděčil.

Tušíte, čím jste si místo v sestavě v minulých dvou duelech zasloužil?

Bylo to dané i tím, že Ondra Lingr vypadl kvůli zranění. Asi ale potřeboval udělat i nějakou změnu, aby se naše hra trochu změnila. Potřebuji hrát, co to jde. Budu dělat vše pro to, abych byl na hřišti co nejvíce minut.

Zvládnete nyní v Teplicích třetí zápas během osmi dnů?

Musím, i když nevím, jestli mě trenér znovu postaví. Pokud ale dostanu šanci, tak určitě. Ale zvládnout to utkání musíme všichni.

Bude to fuška, ví teplický kouč Bod zlomu? Fotbalisté Teplic v 16.30 hostí Karvinou, oba týmy mají jen pět bodů, jde o souboj posledních sklářů se čtrnáctými hosty. Kdo vyhraje, odpíchne se vstříc ligovému středu. „Bude to bitva o život, musíme vyhrát!“ burcuje na klubovém webu teplický kouč Stanislav Hejkal. Teplice v lize s Karvinou ani v jednom ze šesti zápasů neprohrály, doma ji ve všech třech případech porazily o gól. Soupeře na Stínadla vyvede exteplický kouč František Straka. „Karviná má velmi dobře složené mužstvo, hraje z bloku do rychlosti. Bude to fuška,“ tuší Hejkal. Chybí mu za vyloučení potrestaný Kodeš a zraněný Nazarov, Karviná nemá marody Dreksu s Moravcem.

(bek)



Ve Zlíně jste překvapili. Nemáte obavy, že si Tepličtí na vás dají o to větší pozor?

Uvidíme. Hlavně se musíme dobře připravit. Teplice stejně jako my potřebují nutně body. Bude to velmi těžký zápas.

A půjde také o to, kdo se odrazí ode dna do vyšších příček soutěže, když máte shodně pět bodů, že?

Určitě. O to bude zápas vypjatější. Taková utkání jsou nejnáročnější, jste pod velkým tlakem. Budeme se snažit udělat maximum.

Přece jen, nebudou pod větším tlakem domácí? Vy jste si podobné utkání prožili už doma s Libercem, když jste prohráli 0:1.

Je to možné. Ale my víme, že jsme mohli mít o hodně bodů více, než máme. Jedeme tam s čistou hlavou. A zkusíme bodovat.