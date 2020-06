Teplický Mareš se konečně trefil: Potřeboval jsem čas, abych se rozdýchal

„Jsem za to rád, vždyť jsem útočník, góly chci dávat. Teď po pauze jsem ne vždy hrál na hrotu. Měl jsem problém po antibiotikách, nemohl jsem se do toho dostat hlavně běžecky. Potřeboval jsem čas, abych se rozdýchal. Poslední tři zápasy už to má vzestupnou tendenci. Zaplaťpánbůh za gól po skvělém centru Lojzy Hyčky,“ děkoval spoluhráči.

Ve finiši základní části byli fotbalisté Teplic snad nejhorší v 1. lize, teď se zdá, že chytili druhý dech. Minule nasázeli čtyři góly Příbrami a po další domácí čtyřce Karviné jsou blízko záchraně. Baráži se vzdálili na osm bodů a už v úterý mohou v případě úspěchu v Olomouci a dalšího zakopnutí Karviné slavit.

„Máme to v hlavě. Věděli jsme, že zápas s Karvinou je pro náš klub hrozně důležitý, hráli jsme o to, jestli se budeme trápit dole, nebo půjdeme do dalších kol v klidu. Dvakrát čtyři góly doma je super, stejně jako že se trefilo víc kluků. Snad to už dotáhneme.“

Sám sebe útočník spíš zkritizoval. „Ve druhé půli jsem šel sám na bránu, měl jsem to vyřešit rychleji. Myslel jsem si, že jsem tam sám, že mám čas, ale zezadu přiletěl frajer. Mohlo to být ukončené, nemuseli jsme se tak trápit,“ vyčítal si.

Vstup do druhé půle totiž Teplicím vůbec nevyšel, jako by je ukolébal dvougólový náskok. Hosté snížili, za stavu 2:1 pak skláři přežili klinickou smrt.

„Karviná změnila rozestavení, nám to dělalo problémy a nestíhali jsme. Dostali jsme gól, pak nám to tam lítalo, bylo tam břevno, Kůča (Kučera) to vykopával z brankové čáry, to byl zlomový moment. Závěr pak kluci dohráli skvěle. Jsou to strašně důležité tři body,“ cenil si Mareš.

Už tak dlouhou pauzu způsobenou pandemií si ještě prodloužil, do restartované ligy naskočil až poté, co mu vypršel dvouzápasový trest za osm žlutých karet.

„Já mám vůbec speciální věci, stál jsem snad dva a půl měsíce za osm žlutých, bylo to hrozné. Pak ta antibiotika (kvůli zánětu zubů), moje tělo dostalo zabrat. Ale snad se to obrací, zvedáme se, hlavně kluci v záloze jsou teď skvělí, je to hned pak vidět na celé hře,“ chválí teplické středopolaře. „Snad to tak bude pokračovat a ve zbývajících kolech navážeme na naše poslední dva zápasy,“ věří.