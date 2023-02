Opakovat úspěch? V cizině běžné, v Česku je nám to jedno, diví se Jarošík

„Zlín jsme taky chtěli bodnout do jeho slabých míst, místo toho jsme ale bodli sami sebe vlastními individuálními hrubými chybami. Těch se musíme vyvarovat,“ apeloval Jarošík na klubovém webu.

Ve Zlíně skláři rupli 1:2, bod se Slavií za remízu 1:1 byl pro ně prvním na jaře. Povzbudil je, ovšem jejich trenér varuje, že utkání na jablonecké Střelnici bude z úplně jiného soudku. „Už to není zápas, kdy nemáme co ztratit. Hrajeme o hodně!“

Zopakovat výkon jako proti lídrovi, to bude pro Teplice těžký úkol. Kolikrát už v něm selhaly, po hodech často v jejich podání přichází půst. „Je to asi hlavně o hlavě. Celý týden tým motivujete, povídáte si o tom všem, ale pak si to hráči stejně udělají podle svého. Já tu mentalitu nechápu. Hrál jsem venku, tam je to jiné, tam se každý snaží úspěch zopakovat, držet se ho, být na vítězné vlně. V Čechách mi často přijde, že je nám to jedno,“ podivuje se teplický kouč.

Po trestu za žluté karty se mu vracejí Kučera s Hybšem. Hráči, kteří dostali šanci proti Slavii, však Jarošíkovi zamotali hlavu. I když… „Také se Slavií nebylo vše ideální. Hlavně tam byla bojovnost, nasazení. Chceme ale i hrát fotbal. Navíc musíme brát ohled na soupeře, na jeho taktiku, rozestavení…,“ naznačil, že korektury v sestavě udělá.

Jablonec na jaře vytěžil ze čtyř zápasů tři body, naposledy však nepřesvědčil na Letné, Sparta ho vypráskala 3:0. „Jablonci to tam moc nešlo, nelíbil se mi. Ale měl minus dva tři hráče, které teď zapojí. Možná po tom, co dostal za uši, bude hrát jinak, protože cítí, že pro něj je zápas s námi důležitější.“

Platí to pro oba. Po svátečních zápasech s pražskými „S“ je čeká boj o prvoligový život. Nedělní partie pod dohledem hlavního rozhodčího Pavla Orla vypukne ve tři odpoledne.