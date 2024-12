Vymodlený návrat Knapíka. I jeden hráč tým zpevní, ví teplický trenér Frťala

„Knápa není typ hráče, který po zápase nemůže mluvit,“ naznačil Frťala, že odchovanec Teplic si na slovní dirigování nepotrpí. „Dělá to svojí zarputilostí, čtením hry, předvídáním, rychlostí, osobními souboji i rozehrávkou, při níž nepanikaří. Je jistotou, aniž se musí verbálně projevovat. Od prvního kola jsme na něj čekali.“

Vedle navrátilce se zvedli i ostatní muži defenzivní linie. „Mičevič hraje vedle něj líp, konečně se vrátil do výkonnosti, na kterou jsme byli zvyklí. Někdy stačí jeden hráč, který to zpevní,“ blaží Frťalu.

Po zranění už nastupují i útočníci Jásir s Gningem, na marodce tedy zůstává jen Beránek. „Starosti jsou pro mě příjemné, pro hráče někdy nepříjemné, když nejsou v nominaci. Zdůrazňuji klukům, že i ten nejposlednější hráč je pro mě ten nejdůležitější,“ podotýká trenér sklářů. „Kdyby někdo vytvářel negativní atmosféru, je to špatně. Proto je důležité s hráči mluvit.“

Frťalu těší, že už má zase z čeho vybírat. „Změna je hlavně v tom, že do tréninkového procesu je zapojeno 27–28 hráčů, takže se můžete zaměřit na něco jiného, než když máte o polovinu kluků méně. Samozřejmě se to projevuje i v okamžiku, kdy se blíží další mistrovské utkání, protože musíme zvažovat, koho nominovat. A vidíme, že každý dělá všechno, aby se do úzkého kádru vešel,“ líbí se Frťalovi.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala

Teplická proměna je zřetelná: za prvních osm utkání tři body, za druhých osm zápasů bodů 14. „Pohled na tabulku už je daleko lepší a tohle utkání pro nás bylo hodně důležité. Teď nás totiž čeká těžká série s Plzní, Libercem a Slavií, z níž jakýkoliv bod pro nás bude bonus,“ má vůdce lavičky v hlavě tři závěrečná podzimní kola se dvěma týmy ze špičky a jedním, který by do ní rád patřil.

Na střední ligovou skupinu, k níž se skláři polehoučku ze dna přiblížili, Frťala nemyslí. „Je na dohled, ale nás teď zajímá jen nejbližší utkání v Plzni,“ nekouká daleko.

Na výkonu Teplic proti Olomouci těžko hledat mouchy, ale jednu kouč přece viděl. „Kluci plnili veškerou taktiku, jediné, co můžu vytknout, jsou útočné standardky. To bylo od nás faux paux.“

Před mikulášskou bitvou s Plzní je tedy co zlepšovat. „Základ je udržet nulu, což se proti Olomouci povedlo. Jsou zápasy, kde máte hezký projev a výsledkově nejste odměnění, ale tentokrát jsme si výhru jednoznačně zasloužili.“