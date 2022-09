„Mlčíme, šetříme se na Spartu“. Na tichý protest fanklubu odpověděl Jarošík výhrou

„Ve finále budu samozřejmě chytrý, že to vyšlo krásně, jak jsme zamýšleli. Kdyby se to nepovedlo, budeme ještě za větší hlupáky,“ odfouknul si trenér Jiří Jarošík po obratu s Jabloncem z 1:2 na 3:2.

V základní sestavě středeční partie na Slavii vynechal pětici opor, aby zůstaly svěží před zásadnější bitvou s Jabloncem. A po výbuchu sklářů v Edenu 0:6 to na sociálních sítích od nejvěrnějších slízl.

V sobotu na Stínadlech vytáhli zmiňovaný transparent. Po tiché hodině ho stáhli, začali bušit do bubnů a hned nato Teplice díky gólům Žáka a Gninga slepeným do pěti minut otočily skóre.

„Transparent jsem viděl. Souhlasím s fanoušky, že by chtěli vidět Teplice nebo kohokoli jiného hrát v plné sestavě. Chápu jejich rozhořčení, na druhou stranu by mohli chápat nás, že nemáme široký kádr,“ vysvětloval Jarošík svůj tah. „Hrát na Slavii o všechno a za dva tři dny vyběhnout k možná ještě důležitějšímu zápasu ve stejné sestavě? My nemáme koho měnit, kádr je úzký a není doplněný. Vsadil jsem všechno na to, abychom zvládli sobotu.“

Experiment se povedl.

A fanklub po zápase na Facebook ještě s mírným rýpnutím naťukal: „Do 60. minuty bylo na Stínadlech ticho. Jistě všichni pochopili proč. Fotbal bez atmosféry je ale hrozná nuda a my chceme vyhrát každý zápas. Hoši děkujeme za obrat a tři body. Příště furt na sto procent.“

Jarošík tušil, že si se sestavou proti Slavii, mužstvu evropského formátu, naběhne. „Taky jsem o 1. půli s Jabloncem slyšel nějaké hlasy ve smyslu hrajte, na co odpočíváte. Jsem ale hrozně rád, že jsme to takhle promysleli a že nám to vyšlo.“

Zkušený záložník Tomáš Kučera se cítil rozpolceně, když své jméno v základní sestavě proti sešívaným nenašel. „Osobně jsem byl trochu smutný. Je mi 31 let a nevím, kolikrát si ještě v na Slavii zahraju. Nastoupit v Edenu je pro mě svátek. Dostal jsem se tam o půli,“ připomněl. „Vložených kol nemáme tolik, ale dalo by se říct, že jsme toho proti Jablonci využili. Možná jsme ve 2. půli fyzicky působili líp než oni.“

I trenér Jarošík to vnímal podobně. „Třeba na Křišťanovi byl zápas se Slavií vidět. Nechal v Edenu všechno a proti Jablonci nebyl vůbec vidět, protože mu to neběhalo. Takhle bychom dopadli asi všichni,“ zamyslel se bývalý reprezentant.

Podle Kučery kejkle se sestavou přinesly, co měly. „Když budu spekulovat a zahraju si na chytrého, tak nikdo asi nečekal, že na Slavii vyhrajeme. A Jablonec jsme porazili, takže můžeme být spokojení, že máme tři body ze dvou kol,“ podotkl k tématu obětování jednoho zápasu pro druhý. „Myslím, že za týden si na Slavii nikdo nevzpomene. Mrzí nás to, ale zápasy jdou v rychlém sledu, mohli jsme debakl hodit rychle za hlavu, což se nám povedlo, a spravili jsme si chuť.“

A možná si udobřili některé z nespokojenců. „Respektuji jejich názor i to, že občas pískají,“ tvrdí Kučera. „Ve finále si musíme pomoct sami v kabině, je to pořád hlavně o nás.“

I příště Teplice hrají doma, Sparta dorazí už v sobotu; to už Stínadla budou bouřit celý čas.