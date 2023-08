Na Spartu vyprodat! doufá Mareček. Teplice si i po remíze chválí rozjezd

Máte sedm bodů ze tří zápasů. Jaký to je start?

Asi to nikdo nečekal. Bereme to. Hlavně se tím neuspokojit. Musíme si vyhodnotit zápas s Jabloncem, říct si, co chybělo oproti minulým kolům. A připravit se na Olomouc, dalšího těžkého soupeře. Věřím, že si to s nimi rozdáme a nepojedeme na Moravu jen na výlet.

Dávají si na vás díky dvěma úvodním výhrám soupeři větší pozor?

Laťku jsme nastavili vysoko a teď bude na nás, jak ji udržíme. Proti Jablonci to nebylo úplně podle našich představ, ale takové zápasy jsou a asi i budou. Bod se počítá, pozitivní je udržená nula. Škoda, že jsme gól nedali. Jablonec ukázal kvalitu.

Co vám chybělo k výhře?

Nehráli jsme rychle jako předtím, druhé balony nám propadávaly. Bylo to z naší strany pomalé. Mohli jsme víc míč podržet, být chytřejší v soubojích vepředu. My je chtěli všechny ustát, kdežto Jablonečtí při každému kontaktu spadli a rozhodčí jim to pískal. To jsou detaily, které můžou rozhodovat.

Obrana ovšem zase držela.

Ve větší části minulé sezony nám až tak nefungovala, skoro ze všeho jsme dostali gól. Na konci se to zlepšilo. Přestože teď máme jeden obdržený gól, tak se v obraně pořád sehráváme. Po prvním zápase vypadli důležití stopeři Knapík a Mičevič, takže to skládáme kolem mladého Chaloupka. Teď jsem tam byl já a Hora. Obrana je spíš taková zalepená, ale klape nám to.

Lukáš Mareček z Teplic uniká s balónem u nohy v utkání proti Bohemians

Trenér Frťala chce, ať vás nebaví jen útočení, ale i bránění.

Asi nás baví, když jsme inkasovali jednou. (smích) Dopředu máme velkou kvalitu, dozadu se to někteří naučili. Chceme to i od útočníků, pro ně je to dost náročné. Třeba Gning dělá velký pokrok, hodně se stahuje. I Fila. Pomáhají středním záložníkům, kteří neběhají od hráči k hráči.

I standardky se zvedly. Čím?

Dřív jsme zkoušeli zónové bránění, bohužel jsme to neuhlídali, chyběla nám možná větší osobní zodpovědnost. Teď máme hráče na osobní obranu, dva tři hráče v zóně u tyčky. Před standardkou žijeme, chceme jít do soubojů, to jsme dřív nedělali. Rveme se o každý balon.

A to se odráží na návštěvách, na Jablonec přišlo přes pět tisíc lidí.

Patří jim poděkování. Budeme se jim snažit doma odvděčit výhrou, i když to teď nevyšlo. Zkusíme je navnadit v Olomouci, abychom mohli Stínadla na Spartu vyprodat.