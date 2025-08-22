Chance Liga 2025/2026

Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Ondřej Bičiště
  9:13
Na nepovedený podzimní start i rozsáhlou marodku zareagovaly fotbalové Teplice dvojím posílením. Třináctý tým ligové tabulky získal slovenského stopera Jakuba Jakubka a zvýšil konkurenci i v ofenzivě, na hostování z Liberce přivedl ghanského útočníka Benjamina Nyarka. „Je to rychlostní a dynamický hráč s dobrým pohybem, ofenzivní variabilitou nám pomůže,“ věří teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Michal Bílek z Teplic. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Teplický Michal Bílek slaví svůj druhý gól do sítě Bohemians.
Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.
Teplický brankář Matouš Trmal zpytuje svědomí po minule na Slovácku.
Teplický Daniel Trubač (vlevo) centruje přes Filipa Vaška ze Slovácka.
Nyarko přišel do Liberce loni a v minulé sezoně si připsal 22 ligových startů a dvě branky. V úvodu nového ročníku zůstával jen na lavičce Slovanu. Teplice mohou oba nováčky nasadit už do sobotního zápasu s Jabloncem, který na Stínadlech startuje v 17 hodin.

„Mají skvělou jedenáctku a i na střídačce sedí dobří hráči. Teď je to možná tým s nejlepší formou v republice,“ smeká teplický záložník Michal Bílek.

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec Viagemu

Porazit Jablonec nedokázaly Plzeň, Sparta ani mistrovská Slavia, všechny tři bitvy s velkou trojkou skončily shodným skóre 1:1. Zbylé dva letošní zápasy tým kouče Luboše Kozla ovládl, Bohemians přehrál 1:0 a Hradec Králové 2:0.

„Ale neřekl bych, že bychom se jich měli nějak bát, hrajeme doma. Musím samozřejmě pochválit jejich kvalitu, navíc se jim za poslední dva roky sestava moc neměnila. A Chram (útočník Jan Chramosta) nám dává góly skoro v každém zápase,“ zmínil Bílek jabloneckého kanonýra.

Čtyřiatřicetiletý forvard skóroval ve třech zápasech v řadě a s celkovými čtyřmi zásahy vévodí společně s plzeňským Matějem Vydrou pořadí ligových střelců.

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.
Jablonecký útočník Jan Chramosta slaví druhý gól do sítě Hradce Králové.

Teplice se sbírají z těžkého direktu v minulém kole na Slovácku, kde ještě v 87. minutě vedly 1:0, nakonec však po Trmalově minele a Krmenčíkově trefě v nastavení ruply 1:2.

„Museli jsme si projít dvěma dny, kdy to bolelo a bylo to nepříjemné nám i hráčům. Cítili jsme, že jim to není jedno. Ale už je to za námi a musíme se nachystat na Jablonec,“ velel teplický asistent Jan Rezek.

V nejsložitější roli byl brankář Matouš Trmal, jehož silvestrovský kiks obletěl sociální sítě.

NEJ Z LIGY: Vindahl žongloval, Trmal machroval. A první hattrick slaví nestřelec

„Pro Trmyho to bylo nejhorší, taková chyba se nestává, nemůže se stávat. Věděl to hned, že to od něj byla velká kravina. Ale určitě se z toho sebere rychle a zase nám pomůže, jako nám pomáhal dosud,“ nepochybuje Bílek.

Proti Jablonci chtějí Teplice navázat na předešlý domácí duel s Bohemians, výhře 3:0 tleskalo 5 280 diváků a Bílek k ní pomohl dvěma góly.

„Fanoušky to bavilo. Když předvedeme podobně dobrý výkon, věřím, že je znovu chytneme a mohlo by to zase dopadnout dobře.“

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
