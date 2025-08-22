Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Nyarko přišel do Liberce loni a v minulé sezoně si připsal 22 ligových startů a dvě branky. V úvodu nového ročníku zůstával jen na lavičce Slovanu. Teplice mohou oba nováčky nasadit už do sobotního zápasu s Jabloncem, který na Stínadlech startuje v 17 hodin.
„Mají skvělou jedenáctku a i na střídačce sedí dobří hráči. Teď je to možná tým s nejlepší formou v republice,“ smeká teplický záložník Michal Bílek.
Porazit Jablonec nedokázaly Plzeň, Sparta ani mistrovská Slavia, všechny tři bitvy s velkou trojkou skončily shodným skóre 1:1. Zbylé dva letošní zápasy tým kouče Luboše Kozla ovládl, Bohemians přehrál 1:0 a Hradec Králové 2:0.
„Ale neřekl bych, že bychom se jich měli nějak bát, hrajeme doma. Musím samozřejmě pochválit jejich kvalitu, navíc se jim za poslední dva roky sestava moc neměnila. A Chram (útočník Jan Chramosta) nám dává góly skoro v každém zápase,“ zmínil Bílek jabloneckého kanonýra.
Čtyřiatřicetiletý forvard skóroval ve třech zápasech v řadě a s celkovými čtyřmi zásahy vévodí společně s plzeňským Matějem Vydrou pořadí ligových střelců.
Teplice se sbírají z těžkého direktu v minulém kole na Slovácku, kde ještě v 87. minutě vedly 1:0, nakonec však po Trmalově minele a Krmenčíkově trefě v nastavení ruply 1:2.
„Museli jsme si projít dvěma dny, kdy to bolelo a bylo to nepříjemné nám i hráčům. Cítili jsme, že jim to není jedno. Ale už je to za námi a musíme se nachystat na Jablonec,“ velel teplický asistent Jan Rezek.
V nejsložitější roli byl brankář Matouš Trmal, jehož silvestrovský kiks obletěl sociální sítě.
„Pro Trmyho to bylo nejhorší, taková chyba se nestává, nemůže se stávat. Věděl to hned, že to od něj byla velká kravina. Ale určitě se z toho sebere rychle a zase nám pomůže, jako nám pomáhal dosud,“ nepochybuje Bílek.
Proti Jablonci chtějí Teplice navázat na předešlý domácí duel s Bohemians, výhře 3:0 tleskalo 5 280 diváků a Bílek k ní pomohl dvěma góly.
„Fanoušky to bavilo. Když předvedeme podobně dobrý výkon, věřím, že je znovu chytneme a mohlo by to zase dopadnout dobře.“