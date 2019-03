Půlka opor fuč. I tak tepličtí fotbalisté dusili Jablonec

Kouč hostů Stanislav Hejkal se musel vypořádat s absencí poloviny základní sestavy! Kdo měl ruce a nohy, hrál, lavičku zaplnily mladé tváře. Vypadli tři karetní hříšníci: kapitán Ljevakovič, který nasbíral jako první hráč v české lize 100 žlutých, Vondrášek a nejlepší střelec Hora. Navíc se zranil Krob a před zápasem kvůli žaludečním obtížím musel na marodku Trubač.

„Hráli jsme, na co jsme měli. Mohli jsme mít bod, ale my stejně potřebujeme vyhrávat,“ prohlásil v České televizi kouč Hejkal.

Ani ne dvě minuty po přestávce otevřel skóre Moulis střelou z hrany vápna, která před brankářem Hrubým skočila, a skláři senzačně vedli. Jenže šest minut nato srovnal Vatajelu a otočku dokonal po další pohledné akci Sobol.

„Dvakrát jsme si nepohlídali zadní tyč a dostali jsme dva góly. Škoda, to je fotbal,“ želel Moulis. „Jablonec byl herně lepší, ale my hráli slušně.“ Hejkal tvrdil: „Jablonecká levá strana, tedy zahraniční hráči Vatajelu a Sobol, to je nadstandard. Nám tam chyběli Hora a Vondrášek, což se projevilo. Když domácí dali na 1:1, věděl jsem, že to už bude pro nás složité.“

Jablonecký kouč Petr Rada ocenil poražené. „Teplice tady hrály velice dobře. My po jejich brance ukázali charakter, tlačili jsme, ještě jsme spoustu šancí neproměnili. V posledních dvou zápasech nás trenéři soupeřů chválili za krásnou hru, ale body jsme neměli, teď je máme.“

V pátek by měla Stínadla burácet, dorazí totiž úřadující mistr z Plzně, který stíhá vedoucí Slavii. Šlágr vypukne v šest večer, ovšem bez domácího záložníka Kučery, který bude pykat za žluté karty.

„Zase se vrátí Hora, Vondrášek, nějak to naposouváme,“ nestresuje se Hejkal. „Strach nemáme z nikoho, ani z Plzně, chceme hrát otevřený fotbal s každým. Nedáme to Plzni zadarmo, ale soustředíme se hlavně na další zápasy, Příbram, Slovácko, Bohemku.“