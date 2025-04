Hradecký Zadražil: Pražská „S“ by si z nás dělala trhací kalendář, nahoru nepatříme

Bolí to?

Šestka je něco, kam asi nepatříme. Nevím, co bychom tam chtěli dělat, jestli se plácat po zádech, že hrajeme se Spartou a se Slavií... Dělaly by si z nás trhací kalendář, kdybychom hráli jako v posledních dvou kolech. Osud to zařídil tak, jak to mělo být. Prostřední skupina je to, co nám právoplatně za sezonu náleží.

Co vám do špičky schází?

Nějakým způsobem jsme se za sezonu zvedli, to zas musím nechat. Asi nám chybí čísla v ofenzivě, gólů jsme vstřelili pramálo. Ke konci se to trošku zlepšilo, sedlo si to, ale čísla nemáme. Góly nám dávali celou sezonu obránci, což je málo. Je to takové neslané nemastné do ofenzivy, na gól se hrozně nadřeme.

Je těžké chytat za týmem, kterému to v útoku drhne?

Každý má nějakou úlohu. Já jsem od toho, abych chytal. Samozřejmě by mi pomohlo, kdybychom za zápas dali dva góly, pak si můžeme dovolit nějaký dostat. Jenže když my jeden dva inkasujeme, automaticky to pro znamená, že jsme bez bodu. O to je všechno těžší. Do příští sezony to musíme zlepšit.

Když vás překonal v závěru Jásir, hodně jste vypěnil. Proč?

To už byla frustrace! Věděli jsme, co je ve hře, a viděli jsme, že to nevychází. Byla to moje osobní bitva, chtěl jsem udržet čisté konto. Na jaře se mi to moc nedařilo. V Teplicích jsem si věřil, že aspoň tu desátou nulu se mi podaří uhájit. Když dostanete gól z rohu, se kterým nemůžete nic dělat, naštve vás to. Zápas probíhal, jak probíhal, nula se dala udržet. Byla by jubilejní v sezoně, poslední zápas v základní části, to mě trošku rozčílilo.

Jak přistoupit k prostřední skupině a dvojboji s Karvinou?

Asi nás chvíli bude mrzet situace, která nastala, ale pořád je o co hrát. Musíme se na ten dvojzápas dobře připravit a ukázat, že jsme na hraně šestky a prostředku. Prostě nevyhořet aspoň v prostřední skupině. Jestli se nám nepodaří ani ona, bude to hořký konec po celé sezoně.

Fanoušci vás v Teplicích podpořili ve velkém, cítili jste je?

Rozhodně. Patří jim velký dík, vyrazili v hojném počtu, jeli několika autobusy. Za ně mě to mrzí dvojnásob. Zasloužili by si výhru, když nám věnují svůj volný čas a podporují nás i v situacích, jako tato.