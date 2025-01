Fila to nebude, Teplice ještě hledají kreativního útočníka

„Chtěli bychom nějakého kreativního, ofenzivního hráče, možná útočníka. Byly naděje, že by mohl přijít Fila, ale nevyvinulo se to pro nás,“ prozradil na klubovém webu trenér Zdenko Frťala.

Útočnou sestavu opustil talent Tadeáš Vachoušek, rok bude hostovat v Brně s možností letního návratu. Jeho táta Štěpán, na Stínadlech sportovní ředitel, to vysvětlil: „Hledali jsme pro Táďu možnost nastupovat ve druhé lize, protože pro jeho další vývoj je pravidelná minutáž velmi důležitá.“

Skláři na odchod stopera Jana Knapíka do Liberce reagovali příchodem slávisty Denise Halinského, už před ním obranu vyztužil sparťan Dalibor Večerka. Zálohu ozáří exreprezentant Ladislav Krejčí. „Bavíme se ještě o jednom či dvou hráčích, protože se chceme opět připravit na to, abychom v jarní části byli nebezpečným soupeřem pro všechny týmy,“ zvěstoval Frťala.

Proti Žižkovu, který nasadil exligové persony Necida a Petrželu, chybělo žluto-modrým několik opor včetně útočníků Jásira s Gningem. O góly se postarali Horský, Harušťák a Matyáš Vachoušek.

„Někteří hráči marodí, některé jsme z preventivních důvodů pošetřili. Vzali jsme tedy i kluky z béčka, kteří si zaslouží nastoupit za A-tým,“ uvedl asistent Ondřej Prášil. Výkon v druhém zimním testu se mu zamlouval: „Byli jsme spokojení s pohybem a intenzitou hry. Dáváme branky, žádné nedostáváme, to je plus.“

Od středy do pátku bude Frťalova ekipa vstřebávat tréninkové dávky na herním soustředění v Blšanech, sobotní generálku obstará zápas s béčkem pražské Slavie v Edenu. „Chceme nastoupit v co nejsilnějším složení,“ řekl Prášil. Do prvoligového jara vstoupí Teplice v sobotu 1. února v Karviné.