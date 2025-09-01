Chance Liga 2025/2026

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

Autor: ,
  12:30
V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v Karviné mluvil kouč Zdenko Frťala o odevzdaném týmu. A opřel se i do týmového vůdce Daniela Trubače, o kterého se zajímají ostravský Baník a znovu i Olomouc.
Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné. | foto: ČTK

Karvinský záložník Sebastian Boháč a Benjamin Nyarko z Teplic
Teplický obránce Jakub Jakubko a Abdallah Gning z Karviné
Teplický brankář Matouš Trmal inkasuje gól v utkání proti Karviné.
Fotbalisté Karviné se radují z gólu do sítě Teplic.
5 fotografií

„Musí si uvědomit, že dokud je v Teplicích, měl by podávat úplně jiné výkony. Laťku si nasadil hodně vysoko, a jestli má v hlavě nějaký jiný tým, musíme si s ním sednout a udělat definitivní rozhodnutí,“ chce mít jasno Frťala.

Je pravda, že Trubač s Teplicemi odmítl prodlužit smlouvu?
Nevím o tom, jestli vám na to dal tuhle odpověď, je to jeho záležitost. Ale samozřejmě víme o tom, že se o něj zajímají jiné týmy, a určitě to má vliv na jeho výkony, které předvádí.

Daniel Trubač.

Jak budete řešit celkově bídný vstup Teplic do ligy?
V reprezentační pauze si musíme hodně věcí vyříkat. Myslet si, že soupeři, kteří proti nám nastupují, nám dají body zadarmo a nebude nás to stát úsilí, to je mylná představa. O tom se musíme pobavit, vyhodnotit si přístup. Snad si hodně věcí uvědomíme a změníme celkově náš výkon, i když to nejde ze dne na den.

Budete chtít ještě posílit tým?
Jednoznačně. Po tom, co jsme předvedli v Karviné, si určitě sedneme s panem majitelem Kratinou. Co se nám povede, zatím nevíme, ale jednoho dva hráče bychom ještě rádi uvítali.

Frťala: V Koubkových letech už budu na salaši. Trpišák? Sympaťák s dobrmany

Co bylo za posledním výbuchem v Karviné?
Z naší strany jsem viděl odevzdaný tým, který propadl ve všem. Ať to byly souboje, rychlost, standardky... Ten výsledek pro nás byl ještě milosrdný.

Co zaznělo v kabině?
Tohle jsou utkání, kdy jsem po zápase ani nezvyšoval hlas, protože mám jen jedno zdraví. Spíš to bylo o tom, jak jsme na utkání byli připraveni. Ať už z mojí strany, obutí hráčů, týmový výkon... Pokud chceme hrát v lize důstojnější roli, nad tím vším se musíme zamyslet a uvědomit si, že hazardujeme s přízní fanouška.

Karviná - Teplice 4:1, proti svému bývalému týmu řádil Gning, byl u tří gólů

Dvěma góly a asistencí zápas rozhodl váš bývalý útočník Abdallah Gning. Trochu to vypadalo, jako byste ho vůbec neznali.
Abu dokázal, že je nebezpečný v zakončení, že se tady cítí v herní pohodě. Ukázal kvality, ale neprohráli jsme jen proto, že jsme ho neuhlídali. Tam byla taková hromada chyb, že bychom tady seděli dlouho.

Poprvé nastoupil novic Jakub Jakubko. Jak ho hodnotíte?
Celá naše obrana zklamala, nejen on. V defenzivě to bylo nejmarkantnější, ale myslím, že žádný hráč nepodal optimální výkon. Snad jediné dva můžu pochválit, Johnyho Autu a Benjiho Nyarka. Ten ukázal, že nám může pomoct.

Teplické hráče grilovali fanoušci

Konec hájení, už i vlajkonošům došla trpělivost. Teplické fotbalisty v sobotu nejprve grilovala Karviná, pak i fanoušci.

„Asi bych nechal mezi námi a fanoušky, co tam padlo,“ pomlčel záložník Robert Jukl o tom, co zaznělo před kotlem po zápase na druhém koutu republiky. „Nebudeme to ventilovat,“ omluvil se.

Omlouvat se hosté mohli i za výkon, který ligová měřítka nesnesl. Už trenér Frťala vypadal nakvašeně, Jukl mluvil také ponuře. „Dneska nám dělalo problémy asi všechno, zápas se nám prostě nepovedl, bylo to od nás fakt špatné,“ soukal ze sebe Jukl.

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Teplický Robert Jukl.

Teplické odhodlání rozmetal v první osmnáctiminutovce jejich bývalý střelec Abdallah Gning. Své nedávné parťáky nešetřil, vstup do zápasu proměnil v one Gning show; obě trefy nesly jeho podpis, jako by ho Teplice ani neznaly.

„My víme, že Abu má velkou kvalitu, že je nebezpečný. Asi měl motivaci navíc, když hrál proti nám,“ odtušil Jukl při připomínce Senegalcova letního odchodu. „Zápas se mu povedl skvěle.“

Výbuch však Jukl víc než Gningově show přičítal naivitě svého týmu. „Paradoxně první šanci jsme si vytvořili my, ale hned po centru inkasujeme a brzy podruhé. To se nám teď děje, že dostáváme hodně branek. A to nejsou ani útoky, spojí se hromada individuálních chyb a je z toho toto,“ láteřil. „Snad nám pomůže reprezentační pauza. Musíme se zvednout jen my sami, nikdo jiný to za nás neudělá.“

Vstoupit do diskuse

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v...

1. září 2025  12:30

Teenager, jehož se vyplatí sledovat. Barát v základní sestavě Slovácka zaujal

Daniel Barát. Tohle jméno si zapamatujte. Fotbalové Slovácko má po dlouhých letech zase teenagera, jehož se vyplatí sledovat. V srpnu mu bylo devatenáct, v sobotu večer debutoval proti Jablonci v...

1. září 2025  12:30

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18

Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Aktualizujeme

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle podle anglických médií v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  12:14

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

1. září 2025  11:11

Ze Sparty do Liberce. Třeba to ještě není definitivní sbohem, říká Dědinová

Už navždy bude moct vyprávět o tom, jak dala gól AS Řím. Italskému velkoklubu, v jehož brance stála její kamarádka z reprezentace Olivie Lukášová. Co na tom, že šlo jen o čestný gól na 1:5. A možná...

1. září 2025  10:32

Když Plzeň vedla, válelo se. My nemáme rabiáty typu Červa, říká Kováč

Domácí hráči po závěrečném hvizdu popadali na trávník. Převládalo v nich zklamání, silnou Plzeň celý druhý poločas tlačili, k výhře to však nedotáhli. „Bod s Plzní se počítá, ale měli jsme na tři. Je...

1. září 2025  10:30

NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

I po sedmi kolech fotbalové ligy je na čele tabulky Sparta, o dva body za ní pak následuje Slavia. Ta zvítězila 3:1 v Mladé Boleslavi, kde se musela oklepat ze soupeřovy opakované penalty. Na první...

1. září 2025  9:26

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Domácí prokletí Olomouce pominulo. A Evropa? Hapalovi asi brnknu, říká Janotka

Div před střídačkou nevyskákal důlek a nevytrhal si vlasy. Po stříleném míči Antonína Růska scházely křídelníkovi fotbalové Sigmy Jáchymu Šípovi centimetry, aby rozhodl nedělní zápas Olomouce s...

1. září 2025  8:24

První část sezony? Velká spokojenost, zářil Priske. Vyzdvihl hráče, fanoušky i Krejčího

Inkasovaný gól, který přišel v úplném závěru sedmého ligového kola se Zlínem (3:1), kouč sparťanských fotbalistů zatím řešit nebude. „Teď ne, protože mnohem důležitější je radost a spokojenost s tím,...

1. září 2025  7:36

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.