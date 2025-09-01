Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

„Musí si uvědomit, že dokud je v Teplicích, měl by podávat úplně jiné výkony. Laťku si nasadil hodně vysoko, a jestli má v hlavě nějaký jiný tým, musíme si s ním sednout a udělat definitivní rozhodnutí,“ chce mít jasno Frťala.
Je pravda, že Trubač s Teplicemi odmítl prodlužit smlouvu?
Nevím o tom, jestli vám na to dal tuhle odpověď, je to jeho záležitost. Ale samozřejmě víme o tom, že se o něj zajímají jiné týmy, a určitě to má vliv na jeho výkony, které předvádí.
Jak budete řešit celkově bídný vstup Teplic do ligy?
V reprezentační pauze si musíme hodně věcí vyříkat. Myslet si, že soupeři, kteří proti nám nastupují, nám dají body zadarmo a nebude nás to stát úsilí, to je mylná představa. O tom se musíme pobavit, vyhodnotit si přístup. Snad si hodně věcí uvědomíme a změníme celkově náš výkon, i když to nejde ze dne na den.
Budete chtít ještě posílit tým?
Jednoznačně. Po tom, co jsme předvedli v Karviné, si určitě sedneme s panem majitelem Kratinou. Co se nám povede, zatím nevíme, ale jednoho dva hráče bychom ještě rádi uvítali.
Co bylo za posledním výbuchem v Karviné?
Z naší strany jsem viděl odevzdaný tým, který propadl ve všem. Ať to byly souboje, rychlost, standardky... Ten výsledek pro nás byl ještě milosrdný.
Co zaznělo v kabině?
Tohle jsou utkání, kdy jsem po zápase ani nezvyšoval hlas, protože mám jen jedno zdraví. Spíš to bylo o tom, jak jsme na utkání byli připraveni. Ať už z mojí strany, obutí hráčů, týmový výkon... Pokud chceme hrát v lize důstojnější roli, nad tím vším se musíme zamyslet a uvědomit si, že hazardujeme s přízní fanouška.
Dvěma góly a asistencí zápas rozhodl váš bývalý útočník Abdallah Gning. Trochu to vypadalo, jako byste ho vůbec neznali.
Abu dokázal, že je nebezpečný v zakončení, že se tady cítí v herní pohodě. Ukázal kvality, ale neprohráli jsme jen proto, že jsme ho neuhlídali. Tam byla taková hromada chyb, že bychom tady seděli dlouho.
Poprvé nastoupil novic Jakub Jakubko. Jak ho hodnotíte?
Celá naše obrana zklamala, nejen on. V defenzivě to bylo nejmarkantnější, ale myslím, že žádný hráč nepodal optimální výkon. Snad jediné dva můžu pochválit, Johnyho Autu a Benjiho Nyarka. Ten ukázal, že nám může pomoct.
Teplické hráče grilovali fanoušci
Konec hájení, už i vlajkonošům došla trpělivost. Teplické fotbalisty v sobotu nejprve grilovala Karviná, pak i fanoušci.
„Asi bych nechal mezi námi a fanoušky, co tam padlo,“ pomlčel záložník Robert Jukl o tom, co zaznělo před kotlem po zápase na druhém koutu republiky. „Nebudeme to ventilovat,“ omluvil se.
Omlouvat se hosté mohli i za výkon, který ligová měřítka nesnesl. Už trenér Frťala vypadal nakvašeně, Jukl mluvil také ponuře. „Dneska nám dělalo problémy asi všechno, zápas se nám prostě nepovedl, bylo to od nás fakt špatné,“ soukal ze sebe Jukl.
Teplické odhodlání rozmetal v první osmnáctiminutovce jejich bývalý střelec Abdallah Gning. Své nedávné parťáky nešetřil, vstup do zápasu proměnil v one Gning show; obě trefy nesly jeho podpis, jako by ho Teplice ani neznaly.
„My víme, že Abu má velkou kvalitu, že je nebezpečný. Asi měl motivaci navíc, když hrál proti nám,“ odtušil Jukl při připomínce Senegalcova letního odchodu. „Zápas se mu povedl skvěle.“
Výbuch však Jukl víc než Gningově show přičítal naivitě svého týmu. „Paradoxně první šanci jsme si vytvořili my, ale hned po centru inkasujeme a brzy podruhé. To se nám teď děje, že dostáváme hodně branek. A to nejsou ani útoky, spojí se hromada individuálních chyb a je z toho toto,“ láteřil. „Snad nám pomůže reprezentační pauza. Musíme se zvednout jen my sami, nikdo jiný to za nás neudělá.“