Chance Liga 2025/2026

Trmal je špička, Krejčí motivátor a inspirátor. Kouč Frťala o pilířích Teplic

Ondřej Bičiště
  14:29
Brankář Matouš Trmal udělal zkraje ligového podzimu chyby, které stály fotbalové Teplice body. Kouč Zdenko Frťala svou největší letní posilu v krizi podržel a teď se mu to gólman vrací, za posledních šest zápasů skláři inkasovali jen tři góly a ani jednou neprohráli. V Hradci Králové Trmal vychytal už čtvrtou nulu.
Mick van Buren (Hradec Králové) ve střetu s teplickým brankářem Matoušem...

Mick van Buren (Hradec Králové) ve střetu s teplickým brankářem Matoušem Trmalem. | foto: ČTK

8 fotografií

„Prošel si dvěma třemi zápasy, které ho nezastihly v optimální formě, ale teď opakovaně už šestý zápas dokazuje, že patří mezi špičku našich gólmanů. Je pevný, nechybuje, i těžké míče dokáže ztlumit. Určitě je to jeden z hlavních důvodů, proč teď nedostáváme branky,“ vypíchl po bezbrankové remíze v Hradci Frťala.

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Trmalovy statistiky to dokazují. Za 13 zápasů má 48 zásahů, což je nejvíc v lize, jeho úspěšnost zásahů je 71,6 %. Chytil jednu penaltu a připsal si čtyři čistá konta, lepší jsou jen jablonecký Jan Hanuš (7) a olomoucký Jan Koutný (5).

Přitom to není tak dlouho, co se na Trmalův účet fanoušci bavili, když se dopustil obřího kiksu v zápase na Slovácku. Tři minuty před koncem za stavu 1:0 pro Teplice zdržoval na brankové čáře, když chtěl slabou hlavičku Marka Kvasiny ztlumit na prsou, místo aby ji normálně chytil do náruče. Jenže míč mu sjel po hrudi a mezi nohama prošel do sítě. Šílená chyba. „Když jsme jeli z Uherského Hradiště, stavili jsme se u Tří křížů. Trmy tam seděl sám. Měl jsem strach, aby neskočil pod kamion,“ vzpomínal Frťala v pořadu Tiki Taka na těžké chvíle teplické opory.

V úvodu ligy živořil celý tým, z prvních sedmi kol vyhrály Teplice jen jednou. Teď se zvedají, byť trochu hlemýždím tempem. Sice šestkrát v řadě neprohrály, ale v této sérii pětkrát remizovaly. Góly teď neinkasují, ale ani moc nedávají. Dlouhodobě hledají střelce, nejlepší je se čtyřmi trefami záložník Michal Bílek. Z klasických útočníků se dvakrát prosadil jen Matěj Pulkrab. Naprázdno vyšli forvardi i v Hradci.

„Jsou tam nějaké nedostatky, o kterých se neustále bavíme, ale to by bylo házení hrachu na zeď. Hlavně ve druhé půli, kdy nás domácí zatlačili, jsme přechody do otevřené obrany mohli řešit líp a dát nějaký gól, ale ve finále s bodem musíme být spokojení,“ uznal teplický kouč.

V Hradci Králové strávil tři sezony, dovedl ho do ligy. A i po čtyřech letech po odchodu z klubu cítí zvýšenou motivaci, když se potká s „votroky“. Podobně jako záložník Ladislav Krejčí, jehož Teplice rekrutovaly v zimě po nepovedeném angažmá právě v Hradci. „Odvedl jeden z nejlepších výkonů od příchodu do Teplic. Pro nás je důležité, že se chová jako absolutní profesionál, i když třeba nehraje, je to motivátor a inspirátor,“ chválil Frťala bývalého reprezentanta.

Krejčí na podzim sice většinou naskakuje do základní sestavy, ale kouč ho obvykle zhruba po šedesáti minutách ze hry stahuje, v Hradci vydržel na hřišti letos nejdéle, střídal až v 81. minutě. Do té doby se snažil hecovat tým a gesty povzbuzovat spoluhráče k větší aktivitě, když Hradec Teplice ve druhé půli zatlačil.

„Mám k Láďovi obrovský respekt, ale dynamika v nohou už není taková, tak má větší dynamiku v rukách,“ vtipkoval Frťala. Hned však ocenil i přínos 33letého hráče s 220 starty v lize. „Odvedl super výkon, předává své zkušenosti mladým. Snad jen kdyby se dokázal víc dostat do zakončení a finální přihrávky,“ přeje si trenér. Jistě by to pomohlo i zatím neproduktivní teplické ofenzivě.

