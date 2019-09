Pochvala pro posilu. Řezníček ukázal své přednosti, řekl teplický kouč

„S trenérem jsme si zhodnotili, že jsme spokojení s nasazením od kluků a s chutí odvézt něco do Teplic,“ řekl asistent Pavel Drsek, v sobotu suplující roli hlavního kouče. „Ale dovednosti a technika v klíčových situacích nebyly takové, jaké bychom si představovali.

V téhle přidané hodnotě se ještě musíme zvedat.“ Všechno gólové se odehrálo v úvodu. Teplický Petr Mareš již ve 3. minutě mazaně zakroutil míč z přímého kopu z úhlu k bližší tyči. Čtvrthodinu nato exteplický Potočný dorovnal z pokutového kopu.



„Něco jsme si na tu standardku domluvili, takže jak exekutoři, tak nabíhající hráči se podle toho postavili. Jenže já viděl, že gólman Nguyen stojí špatně, takže jsem se rozhodl vystřelit,“ líčil filuta Mareš svoji parádní trefu. „Chtěl jsem míč zatočit co nejvíc k tyči, dobře jsem to utáhnul a brankář si ho plácnul do brány. Z boku se to takhle snažím dělat, šlo o můj třetí stejný gól.“

Když stoper Shejbal ve vzduchu fauloval Potočného, z pokutového kopu o náskok skláři přišli. „Zbytečná penalta, Shejbal tam šel pozdě. Škoda, jinak bychom tu dokázali udělat i víc než bod,“ mínil Drsek. „Ale remíza je pro nástaky cenná.“



Pomáhal k ní i novic Řezníček, navrátilec z belgického Lokerenu. Zvládl 90 minut, ačkoli hrál první celý zápas od ledna. „Po osmi měsících jsem měl chuť, těším se na každý trénink, předtím jsem běhal jen po lesích. Vydržel jsem do konce, protože střídání byla plánovaná. Vyhnal měl zdravotní problémy a další kluci taky,“ pravil Řezníček, který prošel i Spartou a Plzní.

Cítí, že ještě potřebuje herní praxi. „Trénoval jsem, ale liga, to je jiná úroveň, plno soubojů. Měl jsem těžké nohy, musel jsem se do toho dostat. Přijdu si ještě zpomalený, ale odmakal jsem to a nemám se za co stydět,“ neviděl to černě.

A podobně ho oznámkoval i kouč Drsek: „V Belgii toho moc nenahrál, takže nemá herní vytížení. Ale ukázal své přednosti. Je klasická devítka, která umí hrát zády k bráně a podrží balon. V tom byl velmi dobrý, řekl bych nadstandardní. Bude se ještě posouvat, určitě přidá i gól.“

Souhrn 9. ligového kola

Příště, tedy ve středeční domácí dohrávce s Mladou Boleslaví, by se měl na hrotu doplňovat s Jakubem Marešem; ten v Liberci chyběl kvůli trestu za žluté karty. „On je kvalitní útočník, doufám, že se sehraju s ním i ostatními a bude to pořád lepší a lepší,“ těší se Řezníček.



Pozoroval, že na střídačce není hlavní kouč Hejkal, první vyloučený trenér v historii ligy? Za urážky rozhodčích po utkání s Karvinou dostal dvouzápasový distanc. „Já to nějak nevnímal, vůbec jsem si neuvědomil, že tam trenéra nemáme,“ podotkl Řezníček. Drsek tvrdil: „Komunikovat s panem Hejkalem nešlo jako normálně, ale na něčem jsme se domluvili už předem.“

Sedmibodové Teplice už nejsou poslední, po čtvrté remíze sezony se posunuly na 15., tedy předposlední místo o skóre před Opavu.

„Nálada je normální,“ necítí debutant Řezníček žádnou extra paniku. „Máme zápas k dobru, tabulka je nabitá. Jednou zvítězíte a jste osmí. Škoda zbytečné penalty, mohli jsme vyhrát už v Liberci. Zvedneme to! Myslím, že to bude lepší.“