Roztřesené Teplice. Po dalším neúspěchu se bojí skupiny o udržení

Souhrn 29. ligového kola

„Pořád to máme ve svých rukou, jenže tohle říkám už tři kola a možnosti se zmenšují. Musíme zvednout hlavu a zvládnout to!“ velí trenér Stanislav Hejkal. „Nedovedu si přestavit, že by Teplice spadly do skupiny o udržení a třeba hrály baráž, to by bylo hrozně složité...“

Bylo, protože forma se sklářům vypařila. Po třech porážkách v řadě zuby nehty drží 10. místo, poslední ve střední skupině, která si to rozdá v play off o evropské poháry. Teplice mají 35 bodů, ovšem smečka pronásledovatelů pouze o dva méně: Bohemians 1905 a Slovácko, kteří v posledním kole hrají spolu, a Opava, jež hostí Spartu.

„Nedělní výsledky nám nahrály, nemusíme se ohlížet na jiné. Potřebujeme zvládnout poslední zápas jakkoli, dotlačit gól z ničeho, jak to při naší ofenzivě teď vypadá. My to ale dokážeme, dobře to dopadne,“ uklidňuje fanoušky uzdravený teplický obránce Jan Krob.

Nedělní partii rozsekli Plšek střelou z hrany vápna a Houska výstavní trefou do šibenice, Sigma ještě třikrát roztřásla tyč! „Na rozdíl od zápasů v Ostravě a s Bohemians jsme dobře začali, měli jsme náznaky. Ale časem Olomouc přebírala otěže, hlavně kvůli našim jednoduchým ztrátám ve středu hřiště. Toho se musíme vyvarovat,“ apeloval Hejkal.

A obul se do teplických talentů: „Mladí hráči prohrávali souboje. Neustále chceme dávat prostor pro výchovu mladých, ale oni nám to nevracejí. Třeba ve 42. minutě Trubač ztratí jasný souboj na půli a dostaneme gól na 1:0 z rychlého protiútoku. Takhle by to nešlo!“

Drhne to i v ofenzivě. Když se netrefí jarní démon Hora, je zle. „Soupeř si k němu ve vápně stoupne a ví, že my už nemůžeme dát gól,“ štve Kroba i Hejkala: „Nabádáme hráče, ať střílí, ale zakončení není. Žitný může vypálit pravačkou, seká si míč na levou. I Kuchta zasekává. Řešíme koncovku velmi laxně, že se nemůže stát nic, ale ono může. Naši poslední soupeři byli hladovější po vítězství, důraznější, to musíme do posledního kola zlepšit.“

Výkon Teplic nesnesl přísnější měřítka, to si i Krob uvědomoval. „Do druhého gólu to od nás bylo jen po vápno, špatné dopředu. Po něm už úplná křeč. Naše zakončení je bída; kombinačně to docela šlo, ale dvacet třicet metrů před bránou nám chyběl klid na balonu.“

Se čtrnáctou Příbramí to bude pro skláře zápas roku, v sobotu vypukne v 17 hodin. Prohrají-li a zřítí-li se do skupiny vystresovaných, budou je od baráže dělit jen dva body.