Musíme zvýšit obrátky, velí teplický obránce Vondrášek

„Musíme se z toho zápasu poučit a hlavně přepnout na vyšší obrátky. Když jsme vyhráli poslední tři zápasy na podzim a docela se nám povedla i příprava, tak to neznamená, že už to půjde všechno samo. To si nikdo nemůže myslet!“ velí teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Zápas s Mladou Boleslaví připomněl podzimní šedivé teplické časy. Však to také skláři od kouče Hejkala pořádně schytali. „Nebyla tam žádná nápaditost, dávali jsme si samé alibistické přihrávky do stran. Chystali jsme se na Komličenka a hlavně na Matějovského, který je mozkem boleslavské hry, a oni v podstatě rozhodli zápas. Po penaltě už to bylo o vůli a Boleslav ji měla větší. My jsme si nezasloužili vyhrát,“ hřímal trenér.

Jen zhruba prvních deset minut vypadalo ze strany Teplic nadějně, pak už to byla bída. „Deset minut jsem si myslel, že navážeme na předešlé výkony, dáme rychle gól a dotáhneme to k výhře. Ale opak byl pravdou, přestali jsme hrát, Boleslav nás začala přehrávat. Do šancí nás nepouštěla a sama dala gól. My jsme si toho vytvořili strašně málo a korunovali jsme to hrozným vstupem do druhé půle,“ kroutil hlavou Vondrášek.

Místo toho, aby si Teplice vytvořily tlak a zkusily vyrovnat, Boleslav hned v úvodu druhého dějství zvýšila náskok. Komličenka v pokutovém území fauloval Hošek a sám elitní ligový střelec z penalty zvýšil na 2:0. „Hošek s Komličenkem se podle mě drželi vzájemně, sudí si mohl vybrat, jestli pískne faul na jednu či na druhou stranu, nebo jestli to nechá být. Rozhodl se pro penaltu a od nás to pak už byl zmar. Ani když Boleslav dohrávala v deseti, tak jsme si moc šancí nepřipravili, jen střely z dálky, žádné tutovky,“ viděl teplický bek.

Skláři se musejí rychle oklepat, čeká je klíčový dvojzápas. Teď hrají na půdě předposlední Karviné, potom doma vyzvou Opavu, která je vystřídala na desátém místě, tedy na hraně prostřední ligové skupiny, kde se bude po základní části bojovat o místo v Evropské lize.