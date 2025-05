„Pocit štěstí a úlevy je obrovský,“ odfoukl si kouč, kterého kotel fanoušků jako tradičně vyvolával.

I vlajkonošům po utkání vzkázal, že záchranářskému martyriu může konečně odzvonit. „Každý rok vstupujeme do soutěže s vědomím našich kvalit, sil, cílů a plánů. Věřím, že předsezonní nálada, že budeme hrát o záchranu, touto sezonou končí,“ zvěstoval, „a budeme se zajímat o to, abychom se posouvali jako klub. Jako organizace, která má silného majitele. Je to bič pro nás trenéry a pro hráče.“

Žluto-modré nedávno od sklárny AGC koupila firma Accolade miliardáře Milana Kratiny. Ačkoli jeho prvním plánem je vylepšení Stínadel a pozvednutí mládeže, investice do kádru nejsou tabu. Zesílí.

7 bodů náskok před Duklou, a tedy barážovou pozicí mají Teplice, chybějí už jen dvě kola.

„Jak se bude vyvíjet situace s hráči, kterým končí smlouvy nebo hostování, je předčasné teď řešit. Ale nebudeme sedět se založenýma rukama,“ ubezpečil Frťala. „Nějaká jednání probíhají, uvidíme, jak budeme úspěšní ve snaze přivést sem hráče, o kterých se bavíme.“

Co všechno a kdo všechno vyšší ambice Teplicím zajistí, oblíbenec fanoušků ještě nerozebíral. „To je běh na dlouhou trať. Zatím jde o interní věci, které jsme ve sportovním úseku předjednali,“ pronesl. „Máme vytipované hráče, pro mě je nejdůležitější charakter a vztah ke klubu. Klubismus už se bohužel moc nenosí. Po každém ve žluto-modrém dresu budeme chtít, ať je nastavený jako současná nebo minulá parta, ale nebudeme lítat v oblacích.“

Na soudržné a zdravé kabině si Frťala zakládal vždy, podporuje ji osobním přístupem. Například brankář Matouš Trmal, pro jaro hostující z Mladé Boleslavi, po své čtvrté teplické nule tvrdil: „Cítil jsem se tady jako doma, dlouho jsem nezažil takovou atmosféru. Rád bych v Teplicích pokračoval.“

Kolektiv prověřily i krizové chvilky, třeba když si Senegalec Abdallah Gning chtěl vytrucovat přestup do Lodže. Nakonec mu ztroskotal, neprošel zdravotní prohlídkou. V neděli kvůli stopce za žluté karty nenastoupil. „Ale jsem rád, že Abu hrál za béčko a dal gól. Ukazuje to, že chemie je tady správná,“ vypíchl Frťala. „Kabina je nejdůležitější. Jestli se Trmy cítí spokojený a v jiných klubech to nezažil, můžu to jen ocenit. Je to pochvala pro fungující tým lidí, co se starají o trenéry a hráče.“

Starat se teď musí i doktoři, Teplice na sklonku sezony postihla rozsáhlá marodka. Chybějí Harušťák, Trubač, Mareček, Krejčí a Svatek, v neděli na nosítkách skončil Horský a odkulhal smolař Takács.

„Hory je bohužel těžce zraněný, u Takácse to snad nebude nic vážného,“ modlil se Frťala. Zranění nebere za alibi. „Můj kamarád mi často říká, že mu spadlo auto do nouzáku. Já vůbec nevím, co to je. Stav nouze si nepřipouštím. Není mým zvykem si na zranění stěžovat. Kdo se dostane do sestavy nebo na lavičku, má odvádět výkony opravňující ho k tomu, aby tady pokračoval.“

Teplický trenér Zdenko Frťala slaví s fanoušky výhru.

V posledních dvou kolech slibuje rodák z Nitry, že vyzkouší veřejnosti neznámá jména z béčka. Na svůj tým je hrdý. „Hráči mají za své výkony moje velké uznání. I když jsem na ně někdy hodně kritický, musí zvýšený hlas přijmout,“ nechodí kolem nich jen po špičkách.

Záchranu trefil střídající Mičevič ve druhém poločase po rohu hlavou a rozjásal bezmála tři tisícovky diváků na tribunách.

„Před startem skupiny o záchranu jsme měli 10 bodů náskok, ale někdy je to hrozně zrádné. Spadl nám velký kámen ze srdce. Klíčové bylo, že jsme v obraně neudělali žádnou chybu,“ vysekl pochvalu za defenzivní práci. „Možná si fanoušci mysleli, že utkání bude jednoznačné, ale my byli nastavení, že Slovácko je kvalitní tým, který si prožívá špatnou sezonu. Zase jsme to drama našponovali.“

Fanoušci Teplic.

Ještě zápasy v Českých Budějovicích a doma s Pardubicemi, pak už Teplice vstoupí do nové, Kratinovy éry. „Náš fanoušek, který nás opět 95 minut hnal, musí být s námi trpělivý. Doufáme, že bude svítat na lepší časy, že se nebudeme muset strachovat skoro každou sezonu o záchranu.“ Vzhůru nahoru!