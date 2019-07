Nejsme tu hloupí kluci. Přešlapy zarazíme, říká teplický Vondrášek

„Jsme na to tady v Teplicích experti, že nám ty závěry sezon takhle utíkají. Zbytečně si to komplikujeme a dáváme důvod fanouškům i vedení, aby na nás byli naštvaní. Nejsme tady žádní hloupí kluci a víme, že bychom už jednou provždy měli takovéto přešlapy zarazit,“ uvědomuje si Vondrášek, jehož Teplice vstoupily do ligového podzimu remízou 1:1 na hřišti Příbrami.

Sám jste zmínil, že teplické přešlapy se opakovaly, může vám pomoct, že jste si před novou sezonou řekli i hodně nepříjemné věci od plic?

Já v to hrozně moc doufám. Za sebe musím říct, že mě to už dlouho štvalo, jak se o tom pořád mluví, píše. Tak doufám, že to teď mají všichni nastavené jako já, že to je opravdu za námi a čekají nás lepší časy. Samozřejmě jsme si ty špatné věci vyříkali, jak s vedením, tak mezi hráči. Všichni si jsou vědomi, že to určitě nebylo dobré z naší strany a je potřeba se nad sebou zamyslet. Zároveň jsme si na začátku přípravy řekli, že by bylo špatně, abychom se k tomu pořád vraceli a babrali se v tom. Udělali jsme za tím tlustou čáru.

Jak se změnilo klima v kabině a co do ní přinesl Jakub Mareš coby očekávaný lídr?

Všichni víme, že Kuba je takovým správným způsobem blázen a kabinu umí zbláznit. Žije každým zápasem i tréninkem, což si všimli i ostatní kluci. Doufám, že tu energii přenese i do dalších mistráků a bude nám pomáhat v ofenzivě, která nám úplně nešla v minulé sezoně. Je fajn, že se hned trefil, a doufám, že góly, co dával na Slovensku, bude dávat dál i tady. A že pomůže klubu, který má rád.

Z Příbrami jste odvezli důležitý bod i s ohledem na těžký los. Teď máte doma Slavii, pak jedete do Ostravy, doma Boleslav.

Jsem v Teplicích už dlouho a nepamatuju, že bychom měli takhle těžký los. Na druhou stranu je v podstatě jedno, kdy s tím soupeřem hrajete, sezona je dlouhá a ty zápasy se musí odehrát a je celkem jedno, jak je to rozházené. Ale určitě to vnímáme a v kabině se o tom bavíme, že to je celkem těžký los.

Do týmu letos přišlo několik cizinců, jak zapadli?

Jsou v pohodě. Když zahraniční hráč dokáže, že je lepší než český, tak proč by neměl hrát? Touhle cestou určitě není špatné jít. Hráči, kteří přišli, tak v přípravě ukázali nějakou kvalitu, bohužel někteří se trochu zranili, ale věřím, že až se vrátí, budou chtít bojovat za Teplice. Konkurence je teď díky nim rozhodně větší a výkon každého hráče by se mohl zvednout.

Vy jste zažil v Teplicích éru Afričanů Litsingiho, Nivalda, Salamiho. Teď jsou tu dva Rusové a Španěl. V čem jsou jiní?

Co si pamatuju, tak Afričané drželi hodně spolu, ze začátku se do sebe dost zavírali, ale pak se otrkali. A tohle je podobné. Asi všichni víme, že Rusové jsou trochu zvláštní typy, nemáme k nim úplně blízko, ale zase ani nějak extra daleko. Já myslím, že to bude všechno v pořádku. Kluci se snaží být komunikativní, Španělovi trochu uškodilo, že se zranil, takže s námi nebyl v až tak velkém kontaktu jako třeba Paradin, který se zapojuje do srandiček. Kluci vypadají sympaticky, nevidím tam žádný problém.

Jaké budou letos vaše ambice?

Hodně dlouho se nepovedlo, abychom byli na dosah pohárových umístění. Cíl je to velký, těch týmů, co chtějí poháry, je hrozně moc a takhle vám asi bude odpovídat každý hráč z jakéhokoliv týmu. Já bych se ale o to chtěl hrozně rád poprat, pamatuju to období, kdy jsme tady poháry hráli, a bylo to hrozně příjemné. Chtěl bych si to ještě zopakovat. Moc bych si to přál, a kdyby to bylo už tuhle sezonu, rozhodně bych se nezlobil.