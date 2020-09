Hejkal: Kučeru chci na hřišti, ne na diskotéce. Kauza je uzavřená

„Kučera je hráč nesporných kvalit. Potřebuji ho na hřišti, ne na diskotéce,“ osvětlil kouč po domácí výhře 2:1 nad Ostravou, díky které skláři uťali černou sérii tří porážek.

Ligový harcovník proti mistrovské Slavii nenastoupil, neboť se bála, že by ji mohl nakazit koronavirem. Večer před utkáním totiž křtil desku své rapové formace 58G v zaplněném pražském klubu Futurum. Teplický klub se o tom dozvěděl až v den střetnutí v Edenu.

„Čtvrtek 17. září byl jeden z nejhezčích dnů v mém životě,“ napsal fotbalista a raper Kučera na svůj instagramový profil. „Narvanej klub, skvělá atmosféra, první koncert 58G. Dělám, co mě baví, na dvou frontách, a to asi x lidem leží v žaludku. Co se z toho zas udělalo za kauzu, moc nechápu. Nikoho absolutně nezajímají fakta, můj názor a vnímání celý situace,“ postěžoval si.

Tepličtí fotbalisté jásají, na hlouček hráčů vyskočil záložník Tomáš Kučera.

Koncert měl dlouhodobě plánovaný, zrušit nešel. „Bylo na mě závislých plno dalších lidí a já neměl tu sílu je podrazit.

Riziko (koronaviru) jsem se snažil minimalizovat, byl jsem celou dobu v zákulisí a na stagi pak cca 30 až 40 minut čili zlomek toho, co normálně denně lidi tráví v supermarketech, nákupních centrech, kinech a podobně.“

Hráči s číslem 27 a raperovi s přezdívkou TK27 teplický klub vyčítal, že o vystoupení předem neinformoval. „Taky bych zpětně určité věci vykomunikoval a řešil jinak. Mrzí mě moc, že jsem nemohl další den hrát,“ zalitoval Kučera.

Nabídl, že jako omluvu pošle dar do charitativního Nadačního fondu FK Teplice. „Přispěje částkou 20 tisíc korun, pro mě jako trenéra je to uzavřené,“ neodepsal ho Hejkal a do pozápasové chvály zahrnul i jeho jméno: „Jsem spokojen s obrannou čtyřkou, ale spoustu práce před ní udělal Kučera, na krajích Vukadinovič a Moulis.“