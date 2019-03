Oslabená sestava, premiéry mladíků. Obstáli jsme, řekl teplický trenér

„Zanechali jsme solidní dojem a neprodali jsme kůži lacino,“ hledal trenér Stanislav Hejkal to dobré na páteční ligové porážce 1:2.

Postrádal půlku základní sestavy, co jméno, to opora. Kvůli žlutým kartám mu vypadli Ljekovakovič, Vondrášek a Hora, den před zápasem zraněný Krob, těsně před výkopem nemocný Trubač.

„Krob odešel z tréninku ve čtvrtek, nebýt toho, nehráli bychom tříobráncovým systémem. Jenže takhle jsme měli oba krajní beky pryč, tedy Kroba a Vondráška, takže jsme vsadili na 3-5-2. Jsem rád, že jsme to v přípravě nacvičili a umíme to,“ pochvaloval si kouč.

Jeho záměr? „Zastavit rychlé kraje Jablonce, což se nám v 1. půli dařilo,“ zmínil poločas bez branek. Krátce po přestávce dokonce Teplice díky Moulisovi vedly, jenže zahraniční akvizice Vataleju a Sobol skóre převrátily. „Když jsme dali gól, Jablonec ztrácel půdu pod nohama. Říkal jsem si, že teď je potřeba to ustát. Z ničeho jsme ale dostali gól, zaspali jsme. A pak už to bylo složité. Jablonec šel střídáním do kvality, zato my tam dávali dorostence.“

Prvních třináct ligových minut dostal Švejda, Radosta dokonce 27, dva teenageři. Naskočil i Bezdička, zimní výpomoc z Dukly.

„Čím víc odchovanců, tím líp. Super zkouška pro ně. Zapadli v pohodě. Jen škoda, že jsme vedení nebo bod neudrželi,“ litoval střelec Pavel Moulis. „Musíme líp kombinovat, ne se hned balonů zbavovat. My ho nakopneme nebo hodíme do autu, ty ztráty pak hodně bolí.“

Sedmnáctiletý Matěj Radosta si debut užil. „Doufal jsem, že se na hřiště dostanu. Je obrovská zkušenost vyběhnout v lize, dotknout se balonu, vidět, jak to funguje,“ povídal v klubové televizi. „Oproti juniorce je tempo přihrávek a napadání vyšší, i pohyb je jiný.“