Být přímočaří a překvapiví. Vize nového teplického kouče Kučery

„Okem mrkneme na soupeře, ale díváme se hlavně sami na sebe. Čtyři body ze dvou zápasů, to je dobré,“ řekl nástupce odvolaného Stanislava Hejkala po domácí remíze se Sigmou 1:1. Na lavičce sklářů debutoval v Mladé Boleslavi vítězstvím 2:0.

Do klidného postavení v tabulce se to nepromítlo, i konkurence zabrala. Teplice jsou stále jen bod nad barážovou pastí. „Trenér přinesl nový impulz, funguje nám to. Máme jasně daný styl, tedy jednoduše poslat balon dopředu a tam se o něj poprat, a zatím nám vychází. Druhý poločas s Olomoucí byl úplně suprový,“ tvrdil brankář Luděk Němeček.

Právě on sklářům zatopil už v úvodu utkání, při výkopu balon nevykopl, Yunis mu ho „ukradl“ a poslal do prázdné branky. Zaskočené Teplice pak chvíli nevěděly, kam dřív skočit, a Němeček je naopak držel. Po pauze se zvedly, kapitán Mareš po secvičeném rohu srovnal, Vukadinovič ještě trefil břevno.

„Po Boleslavi jsem cítil vzpruhu, teď jsme sice doma neuspěli, ale Sigma hraje na špici a je kvalitní. Každý bod může být důležitý,“ nezoufal Kučera po svém prvním představení na domovských Stínadlech.

Co po mužstvu žádá? „Neodkrýval bych moje karty, co chceme hrát,“ odmítl to Kučera, ale pak přece jen do nich nechal nahlédnout: „Dobrá práce v defenzivě, zahušťovat střed hřiště, dělat zisky balonů. Hledat v koncovce překvapivá řešení. Prostě nesázet na obehrávací fotbal, ale na víc přímočarý.“

I na standardní situace se zaměřil, což se projevuje. Při klíčovém kopu od praporku vypálil Trubač z rohu vápna, střelu zastavil u branky dravý Mareš a nekompromisně zavěsil.

„Chceme hrát signály, oproti minulému trenérovi jsme změnili i postavení hráčů při standardkách. Nemáme je zase tak vysoké, musíme být kreativní a hledat, kde má soupeř slabinu,“ uvažuje Kučera.

Na klíčové pozice stoperů instaloval jmenovce Tomáše Kučeru, čistokrevného záložníka, a Jana Shejbala; ten střídal už o půli. „Hrál se sebezapřením a určitým rizikem. Zdravotní stav kádru nás limituje, v obraně nemám kam sáhnout, je okleštěný stav. Střídající Hošek ho zastoupil, pomůže výškou v soubojích,“ míní trenér Kučera. „Ani Kučera není typický stoper, ale těžké situace zvládá výborně. Samozřejmě pár chyb bych mu vytkl, ale ty udělá každý.“

Kouč si pochvaluje trio mladíků ze základní sestavy Jukl, Fortelný, Radosta. „Penzum práce, co odvádějí, je velké, jejich akční rádius excelentní. Ale není to jen o běhání, všichni tři do toho dávají i fotbalovost.“

Novému vládci kabiny chybí jen jediná věc: čas. Program je nahuštěný. „Hodně jsme stihli první týden, co jsem nastoupil. V úterý máme Plzeň, to už moc nového nezvládneme; i tak zkusíme překvapit. Stříháme videa, posíláme je hráčům i na mail, sami se ptají, kreslíme jim to. Na velké věci není prostor, po Novém roce bude jen 12 dnů do zápasu.“

Třeba už u toho budou dvě testované posily do obrany. Francouz Ruben Droehnle uspěl a již se řeší jeho smlouva, zkouška Tomáše Egerta, stopera se zkušenostmi z druhé anglické ligy, ještě pokračuje.

„Francouz vypadá zajímavě, je použitelný nalevo i na stopera. Egert má výbornou figuru, možná mu chybí herní praxe. Uvidíme.“