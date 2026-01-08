Chance Liga 2025/2026

Platová spirála se točí a Teplice se bojí o reprezentace: Afričané jsou už v dorostu

Petr Bílek
Inflační spirála v českém fotbale se roztáčí, viz rekordní, víc než stomilionový transfer Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. A v Teplicích mají strach, aby finanční boom v české lize nakonec neodnesly reprezentační týmy.
Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek v rozhovoru s koučem Zdenkem...

Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek v rozhovoru s koučem Zdenkem Frťalou. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplický křídelník John Auta po zahozené šanci
Zahajovací trénink FK Teplice, vpředu Michal Bílek, za ním Daniel Trubač.
Kouč Zdenko Frťala, Denis Halinský a Jakub Emmer na začátku zimní přípravy...
Daniel Trubač přihrává míč před Lukášem Marečkem během zimní přípravy Teplic.
50 fotografií

„Když bude náš trh nafouklý cenami, může se stát, že se bude víc sahat po cizincích. Čeští hráči by měli menší vytížení a nebyli by pro nároďáky dostatečně kvalitní a vyhraní,“ varuje Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel sklářů.

Ligové kluby si rozebrali miliardáři, kteří si pro korunu koleno vrtat nenechávají, další miliony tečou do českého fotbalu díky úspěchům v evropských pohárech. Samozřejmě i díky podílu cizinců.

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

„Dříve jsme se při přestupech bavili o jednotkách milionů korun, teď je to o desítkách milionů,“ upozorňuje teplický ředitel Rudolf Řepka. „Osobně si myslím, že cenovky klesnou. Průšvih bude ještě v této zimě a možná v létě. Ale miliardáři nejsou hlupáci, nebudou chtít dávat každý rok 100 milionů ze svého. Fajn, koupil jsem klub, nechci sestoupit, investuji do posil 80 až 100 milionů, ale nevěřím, že to tak budou dělat neustále.“

Zkušený funkcionář Řepka tipuje, že nastane situace jako v Polsku. „Ceny za přestupy půjdou níž, ale zase budete muset domácímu hráči dát vysoký plat. A třeba úplně nesmyslný,“ poukazuje ředitel FK Teplice na poměry u sousedů.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

I oni prý řešili podobnou situaci. Skláři mají blízko k Widzewu Lodž, vlastní ho obchodní partner Milana Kratiny, tedy majitele Teplic. „Spolu staví haly. Polští fotbalisté jsou už drazí jako čeští. Takže koukají do zahraničí, v Africe jsou mraky hráčů. Pak se stane, že z 25 lidí v kádru budete mít 17 cizinců a domácí nebudou mít šanci. Na to je potřeba dát si pozor, my touto cestou jít nechceme,“ tvrdí Řepka. „Chceme držet kluky z regionu až po Prahu, až budeme mít tréninkové centrum.“

Pár diamantů z černého kontinentu, tomu se prý Řepka nebrání. „Agenti si z toho dělají legraci: Nesmíte čekat na loď z Afriky, pak je posbírat a dám jim registrace. To je úsměvné, ale když jsou výkonnostně hráči 50 na 50, vezmu radši kluka z Afriky, který je dvakrát levnější než český,“ odhaluje ředitel sklářů platový (ne)poměr. „Přiznávám, trošku se toho bojím.“

Jsou přestupové částky v české lize přemrštěné?

celkem hlasů: 144

Platy ligových fotbalistů se zvedají neustále. „U nás automaticky, ale zvyšovali jsme je i těm, kterým jsme nemuseli, protože odváděli nadstandardní výkony na svůj věk,“ vykresluje Řepka. „Když někoho chcete přivést, začíná se roztáčet spirála, že musíte nabídnout hráči víc peněz. Sami od sebe nechceme zvyšovat inflaci hráčských platů, ale ono to vychází automaticky. Když prostě chcete kvalitu, musíte ji zaplatit.“

Bývalý úspěšný reprezentant Vachoušek vidí, že hráči z top českých klubů ani nemají potřebu odcházet do ciziny. „Jsou tak dobře placení, že k tomu nemají motivaci. Tady se mluví stejnou řečí, peníze jsou slušné, kvalita stoupla, česká liga není jednoduchá, už nás v Evropě berou. Sparta, Slavia a Plzeň udělaly lize jméno,“ míní sportovní ředitel.

Samozřejmě klubů typu Teplice se to netýká. Řepka dává k dobru úsměvnou historku. „Jeden obchodní partner u nás před stadionem neměl kde zaparkovat. Říkám, že kluci mají trénink. On viděl škodovky a říkal: Já si tady představoval bavoráky,“ líčí funkcionář.

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Kratina jakožto nový vlastník chce jako první investovat do zázemí, tedy do přestavby stadionu a výstavby tréninkového centra. Drahé posily zatím nekupuje. „Nevím, jestli někdy dáme pět milionů eur za hráče. Ale když jednoho za deset prodáme, proč bychom si dva tři za čtyři miliony nekoupili?“ nadhazuje Řepka.

Otázka zahraničních akvizicí však bude palčivá. Vachoušek opakuje, že to bude problém pro reprezentaci.

Otevřený trénink FK Teplice pro školáky na stadionu Na Stínadlech. Ředitel klubu Rudolf Řepka si natáčí tribunu s dětmi.

„Co se rozjelo v Čechách, bojím se, aby to nemělo dopad na reprezentaci U21 i samotné áčko,“ strachuje se. „Takhle to mělo Rakousko. Když jsem hrál za Austrii Vídeň, bylo v základní sestavě 11 cizinců včetně mě. A rakouský nároďák byl šílený. Pak to změnili, Rakušané jsou už ve většině a reprezentace se zvedla.“

Problém je podle Řepky ještě hlubší. Už v dorostenecké soutěži totiž pomáhají cizinci. „Aby někdo nesestoupil, hodí do sestavy dva tři Afričany. Jsou tu na turistické vízum, tři měsíce jim dávají góly a pak si vezmou jiné. To je zvrhlost, sami si ničíme reprezentaci,“ zvedá varovný prst. „Akademie přitom dostávají státní dotace. Asi by to mělo být: buď budeš hrát s českými hráči a dostaneš peníze, anebo tam měj cizince a nedostaneš nic.“

