„Nebyla to deka, ale obava a strach, že jsme mohli být poslední. Hodně jsme před zápasem řešili, aby se kluci nebáli udělat kličku, ztratit míč, zakončit. Za přístup a tvrdou práci byli odměnění,“ odfoukl si kouč Zdenko Frťala po druhém tříbodovém dopingu sezony.
Na hlavu si nasadil slušivou klubovou kšiltovku, to byla změna proti dřívějšku. „Něco jsem se rozhodl změnit já i ostatní, kteří mají rituály. Pod kšiltovkou bylo neskutečné vedro, ty tři body za to stojí,“ usmál se. Podobně prý reagoval i Ghaňan Benjamin Nyarko, který vítězství zpečetil. „Přišel ostříhaný. Možná reagoval na to, že proti Pardubicím se mu nepovedlo proměnit šanci hlavou. Už v týdnu jsem mu říkal, že mu culík ustřihnu sám.“
Teplice přitom na Julisce ztrácely po Čermákově gólu z dálky. V nastavení první půle však vyrovnal krásným přímým kopem Bílek. Jako letos v březnu na stejném místě.
„Po tréninku si střílím přes zeď, z deseti pokusů se takhle trefím tak třikrát,“ spočítal záložník Michal Bílek. „Sedlo mi to ideálně.“
Když po pauze za skluz na Kozáka dohrál domácí kapitán Peterka, což rozsoudilo video, skláři přesilovku využili. Po téměř dvou letech skóroval Matyáš Kozák, trefil se hlavou, a stejně jako on slavil první gól v teplickém dresu i zblízka dorážející Nyarko. „Nemyslím, že vyloučení bylo klíčové,“ zavrtěl Bílek hlavou. „Fakt jsme hráli dobře, byli jsme aktivní. Za výhrou jsme si šli od začátku, i když jsme prohrávali.“
Oba střelce vyzdvihl trenér Frťala, u Kozáka viděl při extázi z branky i zvlhlé oči. „Když se běžel radovat k lavičce, dovolím si říct, že měl slzy v očích. Maty na tréninku dává góly, je po nich hladový, je to zakončovatel. Jedna branka neznamená, že je bude dávat v každém utkání, ale potenciál má obrovský. Limitovala ho zranění,“ přiblížil kouč sklářů a chválil i Nyarka: „Benji je snaživý kluk, každý trénink maká naplno, je jiná typologie než Kozy.“
Teplický tým se před zápasem sešel v kině na premiéře dokumentu o minulé sezoně, v úvodu nevydařené. Jako by se díval do zrcadla, což ho možná zdravě nehecovalo i teď. „Ulevilo se nám hodně. Říkali jsme si dva týdny, že už to přijde, naštěstí to přišlo. Hrozně jsme si pomohli, reprezentační pauza bude klidnější,“ těší Bílka. Zůstane veselo i po ní a duelu s Libercem?