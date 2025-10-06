Chance Liga 2025/2026

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Petr Bílek
  17:01
Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a odvrátily pád na ligové dno.
Matyáš Kozák po svém gólu na Dukle nechal průchod emocím.

Matyáš Kozák po svém gólu na Dukle nechal průchod emocím. | foto: Martin Kovařík, FK Teplice

Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech.
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech....
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech....
Teplice, 29. 9. 2025, premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech....
29 fotografií

„Nebyla to deka, ale obava a strach, že jsme mohli být poslední. Hodně jsme před zápasem řešili, aby se kluci nebáli udělat kličku, ztratit míč, zakončit. Za přístup a tvrdou práci byli odměnění,“ odfoukl si kouč Zdenko Frťala po druhém tříbodovém dopingu sezony.

Na hlavu si nasadil slušivou klubovou kšiltovku, to byla změna proti dřívějšku. „Něco jsem se rozhodl změnit já i ostatní, kteří mají rituály. Pod kšiltovkou bylo neskutečné vedro, ty tři body za to stojí,“ usmál se. Podobně prý reagoval i Ghaňan Benjamin Nyarko, který vítězství zpečetil. „Přišel ostříhaný. Možná reagoval na to, že proti Pardubicím se mu nepovedlo proměnit šanci hlavou. Už v týdnu jsem mu říkal, že mu culík ustřihnu sám.“

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Teplice přitom na Julisce ztrácely po Čermákově gólu z dálky. V nastavení první půle však vyrovnal krásným přímým kopem Bílek. Jako letos v březnu na stejném místě.

„Po tréninku si střílím přes zeď, z deseti pokusů se takhle trefím tak třikrát,“ spočítal záložník Michal Bílek. „Sedlo mi to ideálně.“

Když po pauze za skluz na Kozáka dohrál domácí kapitán Peterka, což rozsoudilo video, skláři přesilovku využili. Po téměř dvou letech skóroval Matyáš Kozák, trefil se hlavou, a stejně jako on slavil první gól v teplickém dresu i zblízka dorážející Nyarko. „Nemyslím, že vyloučení bylo klíčové,“ zavrtěl Bílek hlavou. „Fakt jsme hráli dobře, byli jsme aktivní. Za výhrou jsme si šli od začátku, i když jsme prohrávali.“

Běsnící Trubač, emotivní kouč. I Teplice už mají dokument jako Wrexham či Sunderland

Oba střelce vyzdvihl trenér Frťala, u Kozáka viděl při extázi z branky i zvlhlé oči. „Když se běžel radovat k lavičce, dovolím si říct, že měl slzy v očích. Maty na tréninku dává góly, je po nich hladový, je to zakončovatel. Jedna branka neznamená, že je bude dávat v každém utkání, ale potenciál má obrovský. Limitovala ho zranění,“ přiblížil kouč sklářů a chválil i Nyarka: „Benji je snaživý kluk, každý trénink maká naplno, je jiná typologie než Kozy.“

Teplický tým se před zápasem sešel v kině na premiéře dokumentu o minulé sezoně, v úvodu nevydařené. Jako by se díval do zrcadla, což ho možná zdravě nehecovalo i teď. „Ulevilo se nám hodně. Říkali jsme si dva týdny, že už to přijde, naštěstí to přišlo. Hrozně jsme si pomohli, reprezentační pauza bude klidnější,“ těší Bílka. Zůstane veselo i po ní a duelu s Libercem?

Vstoupit do diskuse

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Bývalý slovenský kanonýr Marek Bakoš, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného trenéra fotbalové Viktorie Plzeň, měl odkoučovat dva...

6. října 2025  12:18

Návrat do Plzně po 12 letech. Při příjezdu byla trochu nostalgie, líčil Darida

Po dvanácti letech se v domácí soutěži vrátil na plzeňský trávník, kde to zná dokonale. Zažil tu historický titul na jaře 2011, premiérovou jízdu Ligou mistrů i další ligový triumf, než přestoupil do...

6. října 2025

NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Po jedenácti kolech vede fotbalovou Chance Ligu nadále Sparta, remíza 1:1 v derby se Slavií ji však může vzhledem k průběhu utkání mrzet. Slavia současně zůstává jediným neporaženým týmem v soutěži,...

6. října 2025

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Heroický výkon. Trpišovský po derby o Bořilovi, Vlčkovi i složitém skládání týmu

Několikrát směrem ke svým hráčům zopakoval: „Smekám, chválím.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po derby na Spartě (1:1) mluvil především o složité situaci při skládání sestavy....

6. října 2025  8:30

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.