Španěl? Fajn! Nazarov je taky příslib, říká teplický trenér o posilách

„Španěl Royo je ofenzivní obránce a jsem s jeho hrou celkem spokojený,“ řekl Hejkal v klubové televizi o hráči, jehož skláři získali ze 3. španělské ligy. „Trošku víc měl udělat při prvním gólu Mladé Boleslavi, ale to se prostě stane. Viděl jsem velkou podporu útoku, ještě potřebuje zlepšit centr, finální fázi.“



Manel Royo z Barakaldy naskočil na levém beku, s Mladou Boleslaví skláři rupli 1:2 po gólu Budínského z 88. minuty. Ve druhé partii s Příbramí, kterou po remíze 4:4 vyhráli na penalty, se představil Jevgenij Nazarov z Krasnodaru. Hejkal ho postavil do zálohy, Rus je i stoper. „Nazarov asi nečekal takovou běžeckou úroveň české ligy, ze začátku s tím měl problémy. Pak se srovnal a ukázal, že bude příslibem do budoucna a přínosem. Dal gól a přispěl k vyrovnání.“



Třetí z letních akvizic, navrátilec z Lubinu a ofenzivní tahoun Jakub Mareš, se ještě k týmu nepřidal.

„V pondělí se do přípravy zapojí, stěhuje se z Polska, měl problémy s přepravou,“ informoval Hejkal. „Doufám, že už to začneme dávat dohromady. Máme dvacet kluků a hráli jsme dvě utkání, nemohli jsme si jako Mladá Boleslav pomoct střídáním, závěr jsme hráli pod únavou. Až v utkání prostřídáme šestnáct osmnáct lidí, doufám, že se projeví, co děláme na tréninku.“

Další (staro)nové tváře? „Znám je z juniorky. Hasil byl jeden z nejlepších stoperů, Šup dal gól, od Šimečka bych čekal malinko víc, ale v Ústí neměl herní vytížení, bude se zvedat,“ věří trenér. Naopak ho nepřesvědčil levý bek Alejandro Mitrano z Venezuely. „Očekával jsem víc, určitě zkoušku ukončím.“

V obou střetnutích Teplice neudržely vedení. Proti Mladé Boleslavi skóre otevřel Šup, proti Příbrami Žitný; s ní však potom skláři ztráceli 1:3 a 2:4. Nakonec díky Trubačovi, Nazarovovi a Moulisovi dotáhli a skončili celkově druzí.

„Spokojený jsem tak napůl. S Boleslaví jsme mohli vést 3:1, pak jsme v závěru dostali na 1:2, což v prvním zápase léta mrzí,“ mračil se Hejkal. „Proti Příbrami jsem byl ze začátku malinko zklamaný s kvalitou hry, měli jsme ve středu pole mladé technické kluky, ale Příbram nás přehrála důrazem. Měli jsme zápas vyhrát.“ Kaňkou bylo zranění Aloise Hyčka, vyhodil si rameno.

Splín z debaklu 0:8 s Mladou Boleslaví ze závěru loňské ligy už je pryč? „Tréninková morálka je dobrá,“ pochvaluje si Hejkal. „Bohužel 0:8 přikrylo a znehodnotilo naše výsledky se Spartou, Slavií a Plzní. Teď se z té deky, z toho přikrytí, dostáváme. Děláme pro to všechno.“